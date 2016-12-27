В новогодних "Ворониных" Александр Пушной стал Дедом Морозом

Sobesednik.ru поговорил с Александром Пушным о его большой семье и роли Деда Мороза в новогодней серии «Ворониных».

«А вот и ты, придурок!» – Станислав Дужников дает пинка известному шоумену, музыканту и телеведущему Александру Пушному, наряженному в костюм Деда Мороза… Так начинается один из эпизодов новогодних серий любимого народом сериала «Воронины» на СТС, который не сходит с экранов телевизоров уже без малого семь лет.

За эти годы Воронины встречали Новый год на пути к аэропорту, дарили друг другу кастрюли и плюшевых мишек, организовывали корпоративные утренники и возвращались в прошлое на 12 лет назад. В этом году Воронины вместе с Александром Пушным ищут рецепт идеального Нового года. По сюжету примерить бороду Деда Мороза должен был главный лентяй сериала Костик (актер Георгий Дронов), но он находит себе замену в лице шоумена.

Дужников пинает Пушного уже раз десятый... Затем самого Станислава в роли Лёни Воронина связывают гирляндой. Юлия Куварзина (Настя Воронина) все никак не определится, в какой позе пылесосить ковер, чтобы не слишком выставлять свою эффектную пятую точку. Борис Клюев (Воронин-старший) и режиссер Александр Жигалкин то и дело шутят по поводу ее аппетитной груди...

И вот наконец Александр Пушной снял кудрявую длинную белоснежную бороду и ответил на вопросы нашего корреспондента.

– Александр, часто переодеваетесь в Деда Мороза?

– В последнее время, если честно, завязал. Я ведь не артист, окончил физфак и остаюсь человеком с техническими мозгами. Мне всегда неуютно, когда надо переодеваться, учить текст, мне проще самому что-то придумать.

– Помним вас еще в образе Снегурочки...

– Снегурочку я больше не играю. Роль Деда Мороза позволила мне полностью закрыть гештальт (разновидность психотерапии. – Авт.), и на этом мое участие в различных сериалах закончится. Но если снова позовут в «Воронины», соглашусь на любую роль в любом качестве, так как сериал смотрят моя жена и дети. Так что и я невольный зритель этого сериала, который длится больше чем вечность. Мне дали идеальную роль – не просто Деда Мороза, а аниматора в наряде Деда Мороза, бесконечно уставшего от жизни. Мне даже немножко стыдно, что я не столько поработал, сколько отдохнул.

– В каких еще новогодних шоу вы «отдохнули»?

– Второй раз в шоу «Жить здорово» на «Первом канале» меня пригласила Елена Малышева. Она доверила мне роль Шампанского, то есть бутылки этого игристого напитка, который я на самом деле не люблю. Мне больше нравится вино, виски и коньяк. В прошлый раз мы с Еленой Васильевной резали салатик.

– Александр, какой Новый год идеальный для вас?

– Идеальный – это, во-первых, когда не помнишь, как ты его встретил в принципе, во-вторых, идеальный Новый год – день подведения итогов. Хочу сейчас выразить особую благодарность нашей планете Земля за еще один оборот вокруг Солнца! Вы только задумайтесь! Если бы наша Земля вокруг Солнца вращалась гораздо реже, то биологический возраст нам не позволял бы праздновать такое количество Новых годов. Был бы оборот раз в 100 земных лет, один раз бы отпраздновал, и всё! Так скажем спасибо нашей родненькой Земелюшке за то, что она так быстро вокруг Солнышка вращается и мы можем наряжать ёлку каждые 12 месяцев!

«Если снова позовут в "Воронины", соглашусь на любую роль в любом качестве...» Фото: пресс-служба телеканала СТС

– У вас есть семейные традиции встречи Нового года?

– Все очень банально, как у всех. Слушаем речь Путина, он всегда говорит, что уходящий год был сложным, а следующий будет еще лучше, и мы ему верим. Обычно мы никуда не ездим. Считаю, что Новый год надо встречать, когда вокруг много снега, температура не менее минус 5–10 градусов, чтобы была ёлка. Не пытаемся как-то разнообразить день встречи Нового года, нас и так в этом ритуале все устраивает. Правда, от оливье мы в последние годы отказались, как-то не пользуется он спросом в нашей семье. Самое ходовое блюдо – шашлыки из мяса и много всякой зелени.

– У вас три сына. Младшему Андрюше, правда, еще нет и пяти месяцев. А старшие Дима и Миша верят в Деда Мороза?

– Мои дети уже давно не верят в Деда Мороза, хотя они верят, что именно он помогает родителям купить правильный подарок для детей. У нас семья настолько высокотехнологическая, что дети никогда не просят купить что-то абстрактное, они приходят и называют код-артикул игрушки: «Папа, мне нужно «Лего 83456». Я захожу в интернет, ввожу нужные цифры, и подарок привозят прямо домой.

– Поздравляем вас с пополнением в семье! Вашему старшему сыну 12 лет, среднему – 7. Отличается опыт отцовства?

– Андрюша родился в начале августа, в третий раз заново проходим этот путь. В силу возраста становится меньше сил, но благодаря мудрости ты не тратишь их на лишнее беспокойство. Всех призываю попробовать самим пройти это дело! К сожалению, наш первый сын родился поздно, нам было по 29 лет. Опыт приятный, но, когда меня спрашивают, как дела, чтобы не врать и не жаловаться, стал отвечать, как Роскосмос: «Все идет в штатном режиме».

– Старшие братья помогают с малышом?

– Старший Дима играет с ним, как с игрушкой, может и понянчить, но надолго его не хватает. Средний подбегает, вставляет соску и убегает, относится чисто механически, без смекалки.

– Чувствуете себя командиром банды?

– Знаете, я, как и мой отец, детьми особенно не занимаюсь, всё на плечах жены. Я обычно проявляю активность в критических ситуациях: могу запаниковать, топнуть ногой, устроить разгоняй, вызвать доктора, найти тысячу вариантов решения той или иной проблемы.

Справка

В этом году Александр Пушной и его жена Татьяна отметили 20 лет со дня знакомства. Встретились они на музыкальном панк-фестивале «Вести Андеграунда». В браке уже 18 лет.