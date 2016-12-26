Тото Кутуньо рассказал, как едва не сел в разбившийся Ту-154

Итальянский певец Тото Кутуньо заявил, что мог оказаться на борту разбившегося в Сочи самолёта Ту-154.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из Сочи в Москву вылетел самолёт с телами 10 погибших в авиакатастрофе, произошедшей 25 декабря.

Певец и композитор Тото Кутуньо сообщил, что месяц назад российская сторона предлагала ему выступить на концерте на сирийской авиабазе Хмеймим вместе с хором Александрова. Он отказался, потому что у него были другие планы, пишет ИА «Народные новости».

Кутуньо выразил соболезнования в связи с трагедией в Сочи и сказал, что был знаком с «прекрасными людьми» из ансамбля имени Александрова.

Напомним, что на борту рухнувшего в Чёрное море самолёта также могли оказаться певец Иосиф Кобзон и глава СПЧ Михаил Федотов, но их поездка в Сирию сорвалась.