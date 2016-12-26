Культура и ТВ
Источник: Daily Express
09:39, 26 Декабря 2016 Версия для печати

Менеджера Джорджа Майкла удивила главная версия смерти певца

Британский певец Джордж Майкл скончался в возрасте 53 лет, предположительно, от сердечной недостаточности.

Менеджер певца Майкл Липпман сообщил газете Daily Express, что Джорджа Майкла нашли «мирно лежащим в постели» в воскресенье, 25 декабря, в британском округе Тэмз-Вэлли, где тот проживал. Липпман исключил насильственную причину смерти музыканта, но версию о сердечной недостаточности назвал неожиданной.

Музыканты Элтон Джон, Марк Ронсон, Лиам Галлахер, Райан Адамс, а также мэр Лондона Садик Хан и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин уже выразили свои соболезнования по поводу кончины Джорджа Майкла.

В 2011 году у Майкла диагностировали тяжелую форму пневмонии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Джордж Майкл обрёл популярность в начале 80-х годов, когда начал выступать в составе поп-дуэта Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. Коллектив распался в 1986, после чего Майкл продолжил карьеру в качестве сольного исполнителя. Всего было продано свыше 100 миллионов альбомов с его записями.

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Ушаков Олег

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