Владимир Гостюхин: Высоцкий смотрел на меня с завистью!

Актер Владимир Гостюхин рассказал о своей непростой судьбе, начале карьеры в театре и ее стремительном завершении.

40 лет назад этот актер проснулся знаменитым: в 1976 году советские зрители увидели военную драму Ларисы Шепитько «Восхождение». Гостюхин сыграл там главную роль – предателя Рыбака. После этого его мечтали заполучить в свои театры многие столичные режиссеры, а он неожиданно для всех бросил Москву, жену с ребенком и уехал в Минск. О крутых виражах в судьбе знаменитого Иваныча из сериала «Дальнобойщики» и его романах – в нашем материале.

1975 году в его жизни произошел первый крутой поворот. В то время он работал мебельщиком в Театре Советской армии. Неожиданно для всех заболел и не смог выйти на сцену исполнитель главной роли в спектакле «Неизвестный солдат». Режиссеры срочно искали замену, и тут выяснилось, что мебельщик Володя знает весь текст наизусть и без подготовки может сыграть, ведь он годами разучивал чужие роли в подсобке. Гостюхин блестяще отыграл спектакль, после которого его сразу же пригласили сниматься в «Хождение по мукам».

– Вскоре меня позвали в «Восхождение», – рассказывает Владимир Васильевич. – В соседнем павильоне «Мосфильма» в то время снимался Володя Высоцкий. Он с завистью смотрел на меня, потому что тоже хотел играть Рыбака, но режиссер утвердила меня. В тот момент решил: «Умру, но сыграю». На съемках режиссер добивался максимальной точности, я терял сознание от переутомления и переохлаждения, так как снимали картину зимой.

Военная драма получила Гран-при на международном кинофестивале в Берлине, но за наградой Гостюхина не отпустили с формулировкой: «Предатель не может представлять советское кино за рубежом». Тем не менее зрители были покорены талантом уральского парня, который у себя на родине, в Свердловске, работал на заводе электриком. Позже в одном из документальных фильмов о Гостюхине Никита Михалков сказал: «То, что он сыграл, сыграть нереально!». Несмотря на то, что после «Восхождения» предложения от режиссеров посыпались как из рога изобилия, актер неожиданно для всех сделал крутой поворот.

– В то время был второй раз женат, у нас росла маленькая дочка Ира, а я влюбился без памяти в художника-гримера Свету. Оставил Москву и уехал за ней в Минск, она там работала. В 1977 году мы поженились, спустя пять лет у нас родилась Рита, – продолжает 70-летний артист. – С женой были сложные отношения: тещанастраивала Зину против меня, поэтому наши отношения и развалились.

В 2000 году пара распалась, а в 1986 году в Москве у Гостюхина родилась внебрачная дочь Александра.

Сейчас актер в четвертый раз женат на актрисе Алле Пронич. Они вместе уже много лет.

– Сейчас для меня родной город – Минск, хотя и Москву я очень люблю, часто летаю туда на съемки. Но в Белоруссии я встретил свою любовь, обрел семейное счастье. В 200 километрах от Минска построил дачу. Называю это безлюдное место тайгой: там вокруг лес, озеро и чарующая тишина. У меня на даче два дома: один для гостей, другой для семьи, все-таки у меня три дочки, внуки. Приезжаю сюда и получаю настоящее наслаждение! Зимой часами катаюсь здесь на лыжах и на коньках по застывшему озеру, летом собираю грибы. Мне очень нравится это место, здесь я могу по-настоящему расслабиться и научился это делать без рюмки! Ощущение единения с природой ни с чем нельзя сравнить.