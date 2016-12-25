Культура и ТВ
Источник: Вести.Ru
15:47, 25 Декабря 2016 Версия для печати

Лечение спасло Кобзона от полета на рухнувшем Ту-154

Художественный руководитель ансамбля имени Александрова предлагал Иосифу Кобзону лететь в Сирию.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что военный самолет Ту-154, летевший из Сочи в Латакию, рухнул в Черном море. На борту самолета находился ансамбль имени Александрова, военные и представители СМИ. По последним данным, в самолете также была Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Народный артист СССР, зампредседателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон рассказал, что художественный руководитель ансамбля имени Александрова предлагал ему лететь вместе с ними в Сирию, передают «Вести.ru».

«Валерий Халилов [руководитель ансамбля имени Александрова — прим. Sobesednik.ru] просил меня с ними полететь, но я сказал, что у меня медицинская виза и я должен лететь на лечение, тем более, что я вместе с ними и с Халиловым побывал в Сирии один раз. Поэтому я сказал: в следующий раз как-нибудь», — поделился Кобзон.

«Но видите, как следующий раз обернулся», — отметил артист.

Напомним, эксперты рассматривают техническую ошибку как основную причину трагедии.

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