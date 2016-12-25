Что покажут в Новогоднюю ночь на "Первом канале". Репортаж "Собеседника"

Sobesednik.ru проник за кулисы первой программы Нового года и выяснил подробности, которые не покажут по телевизору.

Новогоднюю ночь на «Первом канале» в этом году активно снимают на «Мосфильме».

У Лолиты случилось ЧП

Алла Пугачева в новогоднюю ночь исполнит две песни, в том числе одну премьерную. Примадонна призналась, что Лиза и Гарри уже заказали ей подарки.

– Они просят мотоциклы, – пояснила Примадонна. – Надеюсь, игрушечные.

В перерыве между песенными номерами зрителей будут поздравлять ведущие «Первого канала». Среди тех, кто поднимет праздничный тост, оказался и вернувшийся на телевидение Дмитрий Шепелев. Ради Нового года вдовец Жанны Фриске отказался от имиджа отличника-ботаника, который он продемонстрировал во время презентации собственной книги. Теперь Шепелев выглядит, как раньше.

Надежда Бабкина Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Пусть Новый год будет радостным, – пожелал Дмитрий, – а в ваших домах звучат музыка и любимые песни!

Дима Билан отснял свой номер буквально за пару дней до того, как попал в больницу. Специально для его номера телевизионщики нашли кресло из советской парикмахерской, к которому присоединили лампы и шланги от пылесоса. Предполагалось, что именно этот агрегат сможет прочитать его мысли. Судя по тому, как быстро сняли номер, это оказалось нетрудно.

В эту новогоднюю ночь Дима споет не только сольно, но также в компании Лены Темниковой, Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Несмотря на звездный статус, никто из артистов не требовал никаких особенных привилегий. Все они терпеливо ждали, пока отснимут их номера. Иногда это занимало несколько часов.

Солисты группы МBAND скорее всего отметят праздник на работе. В новогоднюю ночь они прокатятся на машине, которую сделали из пенопласта. А вот для номера Лолиты телевизионщики смастерили настоящую избушку. Сама Лола ради новогоднего праздника кардинально сменила имидж. «Женщина без комплексов» появилась в народном сарафане. Правда, достаточно коротком – пока Лола пела, зрители из массовки разглядывали все ее прелести.

Лолита Милявская Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Какая же она шикарная! – восхищался парнишка в первом ряду. – Не женщина, а мечта!

Кстати, в разгар съемок Лолы случилось ЧП. Выяснилось, что одной из ее танцовщиц не хватило шерстяных носков. В результате запись пришлось остановить. Подходящие носки нашли у второго режиссера, которой ничего другого не осталось, как снять их и передать танцовщице.

Долину ждет «Наполеон»

Олег Газманов в новогоднюю ночь споет с Валерией. Лариса Долина станцует вместе с Александром Олешко. Певица призналась, что с нетерпением ждет наступления новогодней ночи.

Лариса Долина и Александр Олешко Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Внучка Сашенька уже заказала мне новогодний подарок, – рассказала Лариса Александровна. – Но какой, я вам говорить не буду. Она попросила, чтобы никто не знал. На новогоднем столе у нас будет множество блюд. Главное – торт «Наполеон». Я себе его могу позволить только один раз в году. В остальном у нас все предельно просто. Мы собираемся за одним большим столом, где находятся люди, которых я люблю.

Одним из самых эффектных оказался номер с участием Дмитрия Харатьяна, Михаила Ефремова и Гарика Сукачева. Они продемонстрируют зарисовку о московской саге – тех временах, когда праздник встречали всем двором на улице и в ближайшем парке. Ефремов бегал по сцене, размахивая сеткой с мандаринами, и искал символы Нового года.

– А где же Дед Мороз? – удивился Ефремов. – Без него номер смотрится не так эффектно.

Михаил Ефремов Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Деда Мороза нашли в массовке и номер все-таки записали.

Участие Софии Ротару в новогодней ночи до последнего было под вопросом. «Хуторянка» сейчас редко появляется на федеральных каналах. Но Ротару пришла – в Новый год она поздравит россиян сразу двумя песнями. Певица призналась, что уже вовсю готовится к празднованию Нового года. Правда, с местом, где встретит праздник, звезда еще не определилась.

Вера Брежнева в новогоднюю ночь отменила все выступления. Ночь с 31 декабря на 1 января она проведет дома с родными. А на «Первом» она признается в любви… неизвестному молодому человеку. Все это произойдет в номере на песню «Мамочка». На съемочной площадке Вера буквально порхала: может, и правда влюбилась?

Вера Брежнева Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Удивит и Филипп Киркоров. Специально для его номера сшили шикарный костюм. У Филиппа будет самый роскошный номер по количеству и массовки, и людей, задействованных на площадке. Сам Филипп появится в потрясающем головном уборе. Правда, он оказался неудобным. Но поп-король стойко терпел все трудности до тех пор, пока режиссер не объявил об окончании съемок.

– Красота требует жертв! – объяснил Филипп окружающим.

Шнур: Моим бабам отрезали яичники!

Сергей Шнуров на съемку новогодней ночи приехал заблаговременно и стал настраивать звук. В отличие от многих звезд, Шнур в Новый год будет петь вживую. Правда, поначалу ему звучание категорически не понравилось.

– Очень странно звучат мои бабы – такое ощущение, что им отрезали по одному яичнику, – выпалил певец. – Этого не могло произойти за ночь!

Сергей Шнуров и группа Ленинград Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

На репетицию Шнур пришел в обычных трениках. Правда, перед тем, как он вошел в зал, всю массовку оттуда вывели. Пустили людей только в тот момент, когда Шнур появился при полном параде. Увидев зрителей, Сергей попросил их погромче аплодировать.

– Когда играют на саксофоне, поднимайте руки вверх и хлопайте над головой! – наставлял зрителей Сергей. – У нас так всегда происходит на стадионах. Иначе Гриша сбивается. Вы же не хотите, чтобы это случилось!

В Новый год Шнур исполнит две песни: «Лабутены» и «В Питере – пить». После записи первой Сергей решил перейти ко второй.

– Чтобы народ не заскучал, слушая одно и то же, – объяснил он, но режиссер не разрешил, попросив второй дубль. – Простите, мы сыграем два раза одно и то же. Но скучно … не будет. Так как мы работаем живьем, то сыграем по-другому. Но третий раз играть не будем. Третий раз – это анахронизм. Вы снимите за два. Мы так ... круто играем, так и вы снимайте так же хорошо. А если бы мы так играли на стадионах: «Ой, извините, мы переиграем!»? Зачем такие певцы нужны!

Сняли со второй попытки. Режиссер призвал массовку вести себя более активно во время исполнения «В Питере – пить». Но Шнур запретил.

– Не говорите народу: «Смелее!», а то начнется анархия! – заявил Шнур.