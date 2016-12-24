Внук Рязанова: Не буду смотреть "Иронию судьбы" на Новый год

В преддверии Нового года и показа фильмов Эльдара Рязанова Sobesednik.ru поговорил с его внуком Дмитрием Трояновским.

Близится пора волшебного настроения, подготовки к праздничному застолью, украшения ёлки и конечно же просмотров любимых миллионами фильмов Эльдара Рязанова.

Внук известного на весь мир режиссера в детстве мечтал продолжить режиссерскую династию. По рассказам Дмитрия, такое желание появилось у него после того, как он увидел работу деда на съемочной площадке.

– Я побывал у него на съемках фильма «Тихие омуты», – уточняет Дима. – В тот день снимали сцену с погоней на автомобилях скорой помощи. Мне было 12 лет, и на площадке мы были с мамой. Дедушка был очень занят в тот день, так как снимали сложную сцену с трюками, но в перерывах он находил время, чтобы пообщаться со мной. Я после этого достаточно долго хотел быть режиссером, но так получилось, что пошел в другую сферу, хотя относительно близкую. Стал журналистом, работаю редактором основного выпуска новостей на канале «Россия 24», мне нравится моя работа. В начале года я даже получил внутрикорпоративную премию. Дедушка поддерживал мой выбор профессии. Не знаю, буду ли заниматься этим всю жизнь или пойду в кино, все может быть. Сейчас все стремительно меняется: телевидение в традиционном виде отмирает, его заменил интернет, поэтому задумываюсь о том, что делать дальше. Сейчас я еще пытаюсь писать рассказы, но из-за нехватки времени мало уделяю этому внимания, хотя нравится этим заниматься.

Дмитрий рассказывает, что никогда не хотел быть актером и не пытался воспользоваться служебным положением Эльдара Александровича, чтобы прославиться.

– Дедушка никогда не предлагал мне сняться в его картинах, даже в эпизодах. Но я и не думал его об этом просить, так как актерская профессия меня не привлекает. Знаю, что он снял однажды в эпизоде фильма «Старики-разбойники» мою маму, но я не знаю, хотела ли она сниматься у него еще.

Дмитрий рассказывает, что не каждый год смотрит дедушкины фильмы в новогоднюю ночь. Так же и в этом году он не уверен, что будет смотреть «Иронию судьбы, или С легким паром». Его любимым фильмом является совсем другая картина, полюбившаяся ему еще в раннем детстве.

Эльдар Рязанов Фото: Александр Алешкин / «Собеседник»

– Я очень люблю фильм «Карнавальная ночь». Это был первый дедушкин фильм, который увидел в раннем детстве, в нем такие красивые костюмы, трюки, много шуток, что я, ребенок, был очарован им. Иногда пересматриваю «Гусарскую балладу» или «Берегись автомобиля», еще мне нравятся «Невероятные приключения итальянцев в России». Я знаю, что дед несколько лет работал над сценарием к фильму по Владимиру Кунину «Русские на Мариенплац» – это повесть о русских эмигрантах, оказавшихся в Германии. Но дальше литературного сценария не пошло, он стал себя плохо чувствовать и уже не смог закончить работу.

Трояновский рассказывает, как дедушка любил дарить ему подарки, и один из них до сих пор радует Дмитрия.

– На окончание школы дедушка подарил велосипед, там 24 скорости, много всевозможных наворотов. Я летом по-прежнему на нем катаюсь. Конечно, за 13 лет он уже много раз был в ремонте, но все еще тот же и все еще очень крутой и безумно дорог мне. Еще у меня есть его книги. Он как-то подарил мне «Три мушкетера», такой старый, потрепанный томик. Дедушка читал эту книгу около 80 раз. Он подарил мне много других замечательных подарков, например видеокамеру и фотоаппарат, которые я много лет использовал, чтобы запечатлеть яркие моменты своей жизни.

Внук Рязанова рассказывает с теплотой о последней жене режиссера Эмме Абайдуллиной.

– Мы недавно виделись с Эммой Валериановной. В киноклубе «Эльдар» показывали дедушкин творческий вечер 30-летней давности. Ей, конечно, очень тяжело сейчас, но, по моему мнению, дедушке очень повезло, что она была рядом с ним до последних дней, поддерживала его во всем. Мы с мамой общаемся с ней и относимся с большой теплотой. Дедушка был очень мудрым человеком и избавил нас от всяческих неприятностей, связанных с наследством: он оставил завещание, в котором все разделил по-честному.

За этот год я много раз прокручивал в голове наши с дедом разговоры о политике, о ситуации в мире, и каждый раз вспоминаются ценные уроки, которые он мне давал и по жизни, и даже по литературному творчеству. Я помню много наших личных мгновений и очень скучаю по нему.

Дела семейные

Первый раз народный артист СССР женился на однокурснице Зое Фоминой, они вместе учились во ВГИКе. Окончив вуз, они стали вместе снимать документальное кино. Так, Эльдар Александрович снял киноочерки «Остров Сахалин», «Недалеко от Краснодара» и другие. Студенческий брак подарил Рязанову единственную дочь Ольгу, которая появилась на свет в 1951 году. Когда девочке было 14 лет, она узнала о том, что отец влюбился в другую – редактора «Мосфильма» Нину Скуйбину. Подросток не мог смириться с поступком отца, Зоя тоже не собиралась отпускать мужа из семьи. Режиссер несколько лет встречался с Ниной тайно, но потом все же решился уйти из семьи.

Нина Скуйбина умерла от рака Фото: из личного архива

В 1972 году он женился на Скуйбиной, у которой к тому времени уже был взрослый сын Николай от предыдущего брака с режиссером Владимиром Скуйбиным. Первая жена Рязанова была в отчаянии, она не хотела, чтобы он общался с дочкой, правда, и сама Ольга была в обиде на отца. Но со временем ему удалось наладить отношения с уже взрослой дочерью. Она окончила филологический факультет МГУ, по профессии киновед. Ее сын Дмитрий – тележурналист.

Нина Скуйбина и Эльдар Рязанов были вместе больше 20 лет. Они жили душа в душу, она постоянно ездила с мужем на съемки, многие актеры и операторы были этому несказанно рады, так как только жена могла погасить вспышки ярости режиссера. У нее всегда были с собой бутерброды для любимого, и она вовремя ему их давала, от еды народный артист СССР добрел. Счастье влюбленных оборвалось в 1994 году: 64-летняя Нина Григорьевна умерла от рака. Рязанов и ее сын Николай знали о смертельном недуге, но до последнего молчали, говорили, что у нее простая язва. Когда Нина Григорьевна поняла, что конец близок, попросила сына лишь об одном – всегда быть рядом с Рязановым, помогать ему. Он наказ мамы выполнил.

Эльдар и Эмма были вместе 22 года Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Смерть супруги Рязанов перенес очень тяжело. Из депрессии 67-летнего мэтра вытащила журналистка Эмма Абайдуллина. Они поженились в 1995 году, через год после смерти Скуйбиной. После замужества она нигде не работала, посвятила всю свою жизнь мужу, помогала ему писать сценарии, работать над разными картинами и была его первым советчиком во всех делах. Когда незадолго до смерти режиссер попал в больницу с инсультом, Эмма не отходила от него ни на шаг. После смерти мужа она не дает никому интервью, по телефону говорит едва слышным голосом, явно находясь в подавленном эмоциональном состоянии.