Звезда "Интернов" Дмитрий Шаракоис: В детстве я торговал на рынке

Дмитрий Шаракоис почти не дает интервью и не рассказывает о личной жизни. Но для Sobesednik.ru сделал исключение.

В свои 30 лет Дмитрий Шаракоис снялся уже более чем в 30 фильмах, но большую известность он приобрел в сериале «Интерны» благодаря роли харизматичного Бориса Левина. В реальной жизни Дмитрий довольно скрытный человек.

– Дмитрий, расскажите о своей семье. Кто ваши родители?

– Я из многодетной семьи. Родился и вырос в Москве. Но я наполовину литовец. Мама воспитывала нас троих одна. Отец ушел от нас, когда я был еще маленький. И мы в основном жили вчетвером: я, мама и два старших брата Руслан и Вова.

– Чем занималась ваша мама? Как ей удалось поднять вас троих на ноги?

– Мама работала на рынке всю жизнь, что-то продавала. Мы с братьями помогали ей во всем. И продавали, и таскали что-то как грузчики. Маме удалось обеспечить нас всем. Она рассказывала, что временами было довольно тяжко, что даже были моменты, когда нечего было поесть. Но я этого не помню, так как много времени проводил во дворе, играя в войнушку, палки-банки, вышибалы, прятки… и конечно же в футбол. Футбол – моя страсть.

– А вы знаете своего биологического отца?

– Знаю, но мы не общаемся. Он оставил нас, когда я был совсем маленький. А когда мне было 14 лет, появился отчим. Я его зову дядя Володя. Он заменил мне отца. Он всегда поддерживал меня во всех начинаниях. Он воспитанный и надежный человек.

– Я слышала, что у вас есть еще и сестра. Это правда?

– Да, сейчас есть еще младшая сестра Ниёле, ей 13 лет. И она уже снялась в картине «Бедная Liz».

– Зрители вас знают больше как Левина из сериала «Интерны». Хочется узнать немного о съемках картины. Как приходилось работать с Иваном Охлобыстиным?

– Иван Охлобыстин – генератор идей. Он многого достиг, и можно было бы успокоиться, но нет. Он постоянно что-то придумывает, что-то пишет, читает сценарии, фонтанирует. Кто-то из актеров во время перерыва мог вздремнуть, а у него всегда есть какое-то дело. Иван, как старший товарищ, всегда поддержит тебя и советом, и делом.

– С кем-нибудь дружите из актерского состава «Интернов»?

– Пересекаемся на мероприятиях. Но дружбой я бы это не назвал.

– Какие фильмы или спектакли ждать с вашим участием вашим поклонникам?

– Сейчас я занят в основном в спектакле «Мальчишник After party». Хочу пригласить всех на премьеру. Это необычный спектакль. Трагикомедия. По сюжету: со свадьбы сбежала невеста, жених кипит от бешенства, но столы уже накрыты, и начинается дикий свадебный банкет, на котором присутствуют только мужчины. Потрясающие по своей откровенности мужские признания, смешные и шокирующие истории, невероятные открытия, драки, спецэффекты, танцы и изумительные музыкальные номера... И конечно же спектакль интересен составом актеров и режиссером. Валерий Афанасьев – наш мэтр, мы называем его вторым режиссером. Он старше нас, и все время он забирает внимание зрителей на себя. Мой герой – журналист, который стал заложником ситуации и переживает изменение личности. Жениха играет Эльдар Лебедев. Он известен по сериалу «Практика» на «Первом канале».

– Когда мы сможем увидеть вас на телеэкране?

– В 2017 году на ТНТ стартует сериал «Везунчики» о футболисте из Сызрани и его девушке-эскортнице. Помимо меня, в проекте снялись Иван Жвакин, Анна Хилькевич, Владимир Яглыч. Так что следите за эфирами, скоро увидимся!