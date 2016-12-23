Марат Башаров о режиссере "Пьяной фирмы": Я его считаю русским Тарантино

Марат Башаров рассказал в интервью Sopbesednik.ru о сериале «Пьяная фирма» и телешоу «Битва экстрасенсов».
На телеканале ТНТ стартует четырехсерийный фильм под названием «Пьяная фирма», в котором снялось небывалое количество звезд: Михаил Ефремов, Елизавета Боярская, Марат Башаров, Анна Михалкова и другие. Презентация проекта прошла в кинотеатре «Иллюзион».
Марат пришел на презентацию со своей новой супругой Лизой Шевырковой, с которой он недавно обвенчался в мечети по мусульманским традициям, и бывшей – Лизой Круцко, которая также когда-то приняла ради него ислам и неизменно много лет является его директором, агентом и пресс-секретарем.
– Гриша Константинопольский собрал невероятный актерский ансамбль, я его считаю русским Тарантино, и, конечно, было бы грех у него не сняться. Я желаю каждому актеру хоть раз в жизни поработать с этим великим режиссером, музыкантом, актером, писателем и драматургом, – говорит Марат. Напомним, Константинопольский известен своими фильмами «Восемь с половиной долларов», «Кошечка», «Самка».
– Марат, вам симпатичен ваш персонаж Гнилорыбов?
– Не за что его ни любить, ни уважать, поделом ему. Таких Гнилорыбовых можно встретить на каждом шагу. Я хотел показать зрителям самих себя, посмотрите на него и будьте чище. Гнилорыбов – это диагноз обществу.
– У Гнилорыбова проблемы с алкоголем. А вы сами никогда не являлись на площадку подшофе?
– Я вообще не пью.
– Не опасаетесь обидеть сотрудников полиции, показав их в столь дурном свете?
– Обижаться – удел горничных. В каждой профессии есть негодяи, но и достойных людей немало.
– Марат, вы много лет ведете «Битву экстрасенсов». В чем успех шоу?
– Нам, русским людям, проще верить в чудеса, в сказки, чем работать самим. Хотим, чтобы кто-то за нас что-то сделал, рассказал нам нашу судьбу, показал план жизни, лишь бы ничего не делать.
– Кто из участников вас удивляет?
– Очень меня удивляет своей нестандартностью духовный практик Свами Даши и Мерилин, которая вернулась в проект в очередной раз.
– За время работы в «Битве» не отметили у себя какие-либо способности? Может быть, интуиция обострилась?
– Увы, интуиция у меня атрофирована, ее просто нет.
Лиза Шевыркова смотрела на Башарова с нескрываемым обожанием, в то время как ее избранник плохо скрывал напряжение и избегал общения с прессой. Лиза призналась, что посмотрела все фильмы с участием Марата и ей нравятся также отрицательные герои в его исполнении.
– Новый год мы планируем встречать в горах – во Франции или в Италии, мы с Маратом увлекаемся горными лыжами. Марселю всего четыре месяца, но мы обязательно возьмем его с собой. Моя мама поможет нам с сыном, – поделилась планами Лиза.
Однако пожелание Марата с Новым годом прозвучало не слишком весело:
– Желаю всем работать, работать и работать, меньше лениться, так как без труда не вытянешь рыбку…