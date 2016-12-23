Марат Башаров о режиссере "Пьяной фирмы": Я его считаю русским Тарантино

Марат Башаров рассказал в интервью Sopbesednik.ru о сериале «Пьяная фирма» и телешоу «Битва экстрасенсов».

На телеканале ТНТ стартует четырехсерийный фильм под названием «Пьяная фирма», в котором снялось небывалое количество звезд: Михаил Ефремов, Елизавета Боярская, Марат Башаров, Анна Михалкова и другие. Презентация проекта прошла в кинотеатре «Иллюзион».

Марат пришел на презентацию со своей новой супругой Лизой Шевырковой, с которой он недавно обвенчался в мечети по мусульманским традициям, и бывшей – Лизой Круцко, которая также когда-то приняла ради него ислам и неизменно много лет является его директором, агентом и пресс-секретарем.

– Гриша Константинопольский собрал невероятный актерский ансамбль, я его считаю русским Тарантино, и, конечно, было бы грех у него не сняться. Я желаю каждому актеру хоть раз в жизни поработать с этим великим режиссером, музыкантом, актером, писателем и драматургом, – говорит Марат. Напомним, Константинопольский известен своими фильмами «Восемь с половиной долларов», «Кошечка», «Самка».

– Марат, вам симпатичен ваш персонаж Гнилорыбов?

– Не за что его ни любить, ни уважать, поделом ему. Таких Гнилорыбовых можно встретить на каждом шагу. Я хотел показать зрителям самих себя, посмотрите на него и будьте чище. Гнилорыбов – это диагноз обществу.

– У Гнилорыбова проблемы с алкоголем. А вы сами никогда не являлись на площадку подшофе?

– Я вообще не пью.

– Не опасаетесь обидеть сотрудников полиции, показав их в столь дурном свете?

– Обижаться – удел горничных. В каждой профессии есть негодяи, но и достойных людей немало.

«Гриша Константинопольский собрал невероятный актерский ансамбль...» Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

– Марат, вы много лет ведете «Битву экстрасенсов». В чем успех шоу?

– Нам, русским людям, проще верить в чудеса, в сказки, чем работать самим. Хотим, чтобы кто-то за нас что-то сделал, рассказал нам нашу судьбу, показал план жизни, лишь бы ничего не делать.

– Кто из участников вас удивляет?

– Очень меня удивляет своей нестандартностью духовный практик Свами Даши и Мерилин, которая вернулась в проект в очередной раз.

– За время работы в «Битве» не отметили у себя какие-либо способности? Может быть, интуиция обострилась?

– Увы, интуиция у меня атрофирована, ее просто нет.

С супругой Лизой Шевырковой Фото: пресс-служба телеканала ТНТ

Лиза Шевыркова смотрела на Башарова с нескрываемым обожанием, в то время как ее избранник плохо скрывал напряжение и избегал общения с прессой. Лиза призналась, что посмотрела все фильмы с участием Марата и ей нравятся также отрицательные герои в его исполнении.

– Новый год мы планируем встречать в горах – во Франции или в Италии, мы с Маратом увлекаемся горными лыжами. Марселю всего четыре месяца, но мы обязательно возьмем его с собой. Моя мама поможет нам с сыном, – поделилась планами Лиза.

Однако пожелание Марата с Новым годом прозвучало не слишком весело:

– Желаю всем работать, работать и работать, меньше лениться, так как без труда не вытянешь рыбку…