Культура и ТВ
Источник: Интерфакс
08:14, 22 Декабря 2016 Версия для печати

Старейший актер театра Вахтангова Шалевич скончался в больнице

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич скончался 21 декабря в столичной больнице в возрасте 82 лет.

Как сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок «Интерфаксу», Шалевич скончался после тяжелой болезни. Прощание с актером пройдет в театре имени Вахтангова, где он играл до последних дней. Отмечается, что Шалевич был старейшим актером театра.

Шалевич известен по спектаклям «Чайка», «Пристань», «Без вины виноватые» и ролям в фильмах «Капитанская дочка», «Семнадцать мгновений весны», «Брежнев» и других.

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