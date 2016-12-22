Старейший актер театра Вахтангова Шалевич скончался в больнице

Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич скончался 21 декабря в столичной больнице в возрасте 82 лет.

Как сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок «Интерфаксу», Шалевич скончался после тяжелой болезни. Прощание с актером пройдет в театре имени Вахтангова, где он играл до последних дней. Отмечается, что Шалевич был старейшим актером театра.

Шалевич известен по спектаклям «Чайка», «Пристань», «Без вины виноватые» и ролям в фильмах «Капитанская дочка», «Семнадцать мгновений весны», «Брежнев» и других.