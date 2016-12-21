В МВД объявили незаконной деятельность Летучей из "Ревизорро"

В МВД назвали незаконными действия журналистов программы «Ревизорро».

Ранее Sobesednik.ru писал, что телеканал «Пятница», который транслирует передачу «Ревизорро», грозился засудить 20 интернет-пользователей из-за их критических комментариев в адрес ведущей Лены Летучей. Суд вернул телеканалу его иск.

В пресс-центре МВД РФ ТАСС заявили, что журналисты «Ревизорро» не имеют права проверять рестораны и отели, поскольку этой задачей занимается Роспотребнадзор. Деятельность журналиста не может подменять собой деятельность государственного органа, отметили в ведомстве. Там также сказали, что представители СМИ не могут самостоятельно входить в помещения, доступ к которым ограничен.

«В этой связи обращаем внимание всех заинтересованных лиц на то, что закон о СМИ (ст. 58) предусматривает ответственность как за ущемление свободы массовой информации, так и за злоупотребление этой свободой (статьи 4 и 59)», – отметили в МВД.