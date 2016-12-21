Ольга Аросева жалела, что так и не стала матерью

21 декабря свой 91-й день рождения могла бы отметить всеми любимая актриса Ольга Аросева, напоминает Sobesednik.ru.

Многим Аросева запомнилась как пани Моника из комедийной телепередачи «Кабачок «13 стульев». Ее не стало три года назад, она от всех скрывала, что смертельно больна раком... В нашем материале крестный сын народной артистки России Евгений Весник вспоминает, какой была легендарная актриса без грима.

Детство актрисы прошло за границей с отцом и двумя сестрами – Еленой и Натальей. Мама Ольги Аросевой влюбилась в другого мужчину и уехала за ним на Сахалин, бросив детей и мужа. Кстати, прототипом пани Моники стала как раз таки мама актрисы, легкая и очень общительная женщина. Воспитанием дочерей занимался их отец, Александр Аросев. Он был известным революционером и советским партийным деятелем. В 1938 году его приговорили к расстрелу, объявив врагом народа, в 1955-м – посмертно реабилитировали, так как, естественно, никакого преступления он не совершал, но в то время могли поставить к стенке за что угодно. Дочерей забрала к себе мать. Старшую сестру Ольги, Наталью, вынудили отречься от отца, а вот будущая актриса посмела дерзко ответить: «Не буду этого делать!» – и отказалась вступать в комсомол. Аросева вспоминала, что в 1956 году получила записи допросов отца, и каждый из них заканчивался словами: «Прошу не трогать моих ни в чем не повинных детей».

Первое знакомство с театром у Ольги Александровны случилось благодаря папе, который устраивал домашние театральные постановки. Маленькая Оля играла Утро, а сестра Елена, которая впоследствии тоже стала актрисой омского театра, играла Ночь. В пять лет Аросев привез Олю в Вену на спектакль «Потерянное сердце», где, как вспоминала актриса, она и влюбилась в театр. Она посвятила свою жизнь служению сцене, больше 60 лет выступала в столичном Театре сатиры. Она снялась в 90 картинах, самые известные ее роли были в фильмах Эльдара Рязанова: «Старики-разбойники», «Берегись автомобиля». Ей блестяще удавались комедийные роли, она сыграла в нескольких сезонах сериала «Сваты». Всю себя отдала актерской профессии. Актриса 4 раза была замужем, но ни один брак не дал ей возможность стать мамой. Она была беременна от второго мужа Юрия Хлопецкого, но потеряла ребенка. В тот день умер Сталин, Аросева пыталась пробраться сквозь огромную толпу к театру. Началась давка... Ольга Александровна родилась в один день со Сталиным – 21 декабря, он ей маленькой подарил цветы на одной из встреч с народом, а когда вождь умер – она потеряла ребенка.

«У нее не было сомнений, что она делала что-то не так, и она всегда поступала правильно...» Фото: Global Look Press

Народная артистка скончалась 13 октября 2013 года на 88-м году жизни. Умирала она в муках: у нее было тяжелое онкологическое заболевание. Ей делали переливание крови, но спасти легендарную актрису не смогли.

– Я часто вспоминаю Ольгу Александровну, – рассказывает крестный сын актрисы Евгений Весник. Его отец, народный артист СССР Евгений Весник, дружил с Аросевой много лет. – Когда мои родители ушли из жизни, единственным напоминанием о них и о моем детстве, о том времени, когда было так хорошо, была крестная. Она великая женщина. Это не актриса – это был вулкан эмоций, страстей. Рядом с ней все меркло.

Когда-то Ольга Александровна спасла мне, 4-летнему мальчишке, жизнь. Наша семья отдыхала с ней в Форосе, и, когда мы катались на надувном аттракционе, я упал с него и мигом пошел ко дну. Помню, как смотрел снизу из воды на нее. Она сразу кинулась в воду и вытащила меня.

Все говорят, что Ольга Александровна отличалась очень сложным характером. Когда она работала в Театре сатиры, всех новичков предупреждали о ее своенравном характере. Михаил Державин сравнивал ее с водородной бомбой. Александр Ширвиндт, руководитель Театра сатиры, мягко говорил, что характер у нее не сахар, на это она парировала: «У тебя тоже не сахар».

– В театре она никогда не рвалась в режиссеры или стать художественным руководителем. Ей это было неинтересно, – продолжает крестник. – Она мечтала всегда о серьезных драматических ролях, но всю жизнь служила в театрах, связанных с комедийным жанром. Эльдар Рязанов говорил: «Драму все могут играть. Не все могут играть комедию, а у Аросевой потрясающее чувство юмора».

Я не видел человека, который настолько был бы уверен в себе. У нее не было сомнений, что она делала что-то не так, и она всегда поступала правильно. Не было у нее сомнений и переживаний по поводу сыгранных ролей. Может быть, поэтому у нее одна роль не похожа на другую. Она играла и шла дальше, не заостряя и не анализируя, правильно ли сыграла. Она просто знала, что должна была так сыграть, как чувствовала.

Единственное, о чем она жалела – что у нее не было детей. Она радовалась, что у нее много племянников, она их всех любила. В какой-то степени можно сказать, что я ей заменил сына, она мне уделяла много времени.

Таких, как Ольга Александровна, уже нет и не будет. Ее поколение – это люди других принципов и морали. Мне не хватает ее. Когда такой человек уходит, жалеешь, что не успел ему многого сказать...