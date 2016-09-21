Отец Фриске: Жанна снится почти каждый день...

Отец Жанны Фриске рассказал Sobesednik.ru о пропаже средств, собранных на лечение дочери, и о дележе наследства певицы.

– После смерти 40-летней певицы от глиобластомы 15 июня 2015 года со счета Жанны пропали 20 миллионов 890 тысяч рублей. Узнав о болезни поп-дивы, Русфонд совместно с «Первым каналом» организовали сбор средств для Жанны, откликнулась вся страна – собрали 69 миллионов рублей. К сбору подключились многие федеральные издания, в том числе и журнал «Только звезды». Жанна тогда находилась в элитной американской клинике, где ее лечили дорогостоящей нановакциной. В интервью нашему изданию отец певицы заявил:

– Эта нановакцина была сомнительной, после уколов Жанна впадала в беспамятство. Спустя 4 месяца, видя, что дочери становится хуже, я запретил делать инъекции, на которых особо настаивал Шепелев.

Жанна умерла в этом подмосковном доме своих родителей 15 июня 2015 года, вскоре не стало и ее любимой собаки Ульки, у нее тоже нашли рак Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Выходит, что потратили 11 миллионов народных средств на вакцину, которая ей не помогла, и пребывание в клинике Нью-Йорка. Радует одно: 32,6 млн руб. Жанна отдала на спасение жизни девяти онкобольных деток. 28 октября 2014 года в соответствии с договором между Русфондом и Жанной Фриске ей на продолжение лечения на личный банковский счет переведены оставшиеся 25.011.790 руб. Согласно договору, отчеты о тратах из этой суммы будут передаваться в Русфонд. Чеки представили о тратах 4.120.959 рублей, остальные средства – больше 20 миллионов – канули в небытие. Чтобы выяснить, где они, руководство благотворительного фонда обратилось в правоохранительные органы. Но вот недавно стало известно, что в возбуждении уголовного дела отказано. В столичной полиции сообщили, мол, состава преступления нет, родители Жанны представили все документы, мама певицы показала доверенность, по которой она управляла счетами дочери. По документам выходит все законно. В общем, крайних не найти – Русфонд критикует полицию и говорит, что сдаваться не собирается. Там намерены вернуть народные деньги и потратить их на лечение онкобольных детей, однако прокуратура тоже не на их стороне.

«Не пущу Шепелева в дом, лучше таджиков туда поселю» Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Русфонд утерся, – ликует Владимир Фриске. – Следствие выяснило, кто и что взял. Хорошо, что я все чеки не отдал благотворительному фонду, как они того требовали, а то бы не знаю, что было... Я сразу решил, что документы покажу только следователю. Хорошо еще, что моя жена, будучи человеком скрупулезным, собирала все чеки, буквально за каждую салфетку. Было доказано, что деньги пошли на лечение дочери, себе мы ни копейки не взяли, так что обвинения Русфонда голословны, никакого преступления не было.

Страсти вокруг дележа наследства певицы не утихают: на трехкомнатную квартиру в центре Москвы, дом в Подмосковье, миллионы на счетах претендуют родители Жанны и ее 3-летний сын Платон, интересы которого сейчас представляет отец Дмитрий Шепелев, который не был официально расписан с артисткой, он ей сделал предложение руки и сердца перед смертью, но согласия не получил.

Мама Жанны уверена, что, если бы ее дочь была жива, она бы вышвырнула Шепелева на улицу Фото: личный архив Владимира Фриске

– И я, и моя жена Ольга Владимировна откажемся от своих долей, мы хотим все имущество дочки оставить внуку, когда ему исполнится 18, – продолжает Владимир Борисович. – У меня есть свой бизнес, дом, машина – мне ничего не нужно, младшая дочка Наташа тоже обеспечена. Главное для нашей семьи, чтобы Шепелев не оставил Платона без наследства. Мы будем следить, чтобы средства со счетов Жанны он не расходовал по своему усмотрению, сейчас вообще хотим их перевести на отдельный счет, чтобы деньги оттуда мог снять только Платон по достижении совершеннолетия. В подмосковном доме, построенном за счет средств дочки, никто не живет. Доверенность на него перед смертью получил Шепелев, он уговорил Жанну подписать бумаги, обещал вернуть деньги, которые она ему дала на стройку, но, конечно, ничего не отдал. Я сказал Диме: «Не дам тебе жить в доме! Лучше таджиков туда поселю!» Дом еще нужно достроить, сейчас выходит так: половина дома принадлежит ему, а половина мне, моей жене и Платону. Дима, конечно, разбогател на деньгах моей дочери, раньше он никогда за себя в ресторане не платил, а теперь ходит с шестью охранниками – откуда, думаете, деньги взял!

Мне очень обидно, что вся эта история с тем, что Шепелев прячет от нас уже больше года внука, мы его не видим вообще и не знаем, где он, дрязги с Русфондом и все остальное гадят память дочери. Жанночка снится мне почти каждый день: видел ее на концерте в голубом длинном платье, я помогал ей настраивать аппаратуру, на отдыхе в Одессе на море, даже маленькую видел во сне. Хоть уже и прошел год после ее смерти, боль совсем не утихла. Из-за всех этих конфликтов я попал на две недели в больницу, потом долго лечился амбулаторно, недавно побывал на отдыхе в Сочи. Надеюсь, что Бог расставит все по своим местам и у нас будет возможность общаться с Платоном.