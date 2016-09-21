Мужские торсы попали в десятку. Как барабанщик "Кино" стал русским Веласкесом

Звукорежиссер группы «Кино» Алексей Вишня объяснил феномен Георгия Гурьянова, объединившего в себе художника и музыканта.

Барабанщик группы «Кино» назван самым дорогим современным художником. Так заявляют члены проекта InArt 2016. По их подсчетам, именно картины Георгия Гурьянова продаются на аукционах дороже всех. Например, недавно в Лондоне автопортрет художника (уже после его смерти) был продан за 183 тысячи фунтов.

– Еще в 1990-х годах на выставках в Германии он блистал так, что его называли русским Веласкесом, – вспоминает о друге в разговоре с Sobesednik.ru музыкант и звукорежиссер группы «Кино» Алексей Вишня. – Он брал холсты большого размера и рисовал на них атлетические мужские формы. Это имело большой спрос у конкретной аудитории. Я думаю, что Георгий попал в нужное время в нужную десятку. Мне нравилось, как он рисует, правда, я мало, что понимаю в искусстве. Но, признаюсь, что мужские атлетические формы, в отличие от Георгия, меня мало беспокоят. Я его спрашивал: «А почему ты девушек не рисуешь?» Он отмалчивался, улыбался.

Гурьянов за работой Фото: Стоп-кадр YouTube

– Все-таки Гурьянов был в то время диссидентом в живописи?

– Разумеется. А еще его картины не влезали ни в одно окно, ни в одну дверь. Я не знаю, где нужно было их рисовать, чтобы они помещались.

– Он же при жизни уже был признанным художником. Дорого тогда ценились его картины. Нравилось ему это?

– Он всю жизнь считал себя больше художником, чем барабанщиком. Он оформлял пластинки группы «Кино». Не все: некоторые, например, делал Крысанов Андрей. И Гурьянов очень злился, когда пластинки выходили не с его оформлением. Он был очень ревнивый к себе и к своему творчеству. Он знал себе цену.

Алексей Вишня Фото: Стоп-кадр YouTube

– А Георгий только продавал картины или мог подарить?

– Мне он не дарил, это точно. Что-то продавал, что-то раздаривал. Знаю, что множество его картин продано по всему миру.

– Алексей, как вы думаете, кому сейчас деньги от продаж его картин достаются? Есть ли наследники, у кого остались его произведения? Кто выставляет на аукционы?

– Детей у него, конечно, нет. Думаю, продают те коллекционеры, кто когда-то купили у него или у кого-то дешевле. Ходят слухи, что все эти аукционы – исценировка. Мол, коллекционеры выставляют на продажу и сами у себя покупают за бо ́льшую сумму с целью набить цену картинам Гурьянова. Но так говорят, наверное, недоброжелатели, которых и при жизни у Георгия всегда было много. Настоящие искусствоведы ценят его произведения очень высоко.

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– Очень странная информация о том, что он самый дорогой, – сказал Sobesednik.ru один из близких друзей Гурьянова, художник Денис Егельский. – Сумма, которую предложили за «Автопортрет» Георгия, конечно, хорошая. Ну и при его жизни покупали картины за 100 тысяч долларов. Конечно, Георгий – самый дорогой питерский художник, но не знаю, самый ли он дорогой в России?!... Хотя, конечно, после смерти цена картин всегда увеличивается.

– Как думаете, чем его картины нравились: эпатажностью или все-таки мастерством?

– Я думаю, он всегда подкупал тем, что всегда делал то, что ему нравится. Еще имеет значение, что он все-таки еще был музыкантом, играл в группе «Кино», и это тоже льстило кому-то. С другой стороны, его картины покупали много иностранцев, которые не знали, что такое группа «Кино». Ведь самый большой дефицит в искусстве – это искренность. А у него эта искренность была.

– Говорят, что он рисовал только мужчин и только на больших холстах?

– Бред. Он и женщин рисовал – и на маленьких холстах, и на больших. Разные у него картины есть.

– Он все-таки был больше художником или музыкантом?

– Конечно, художником. Он им большее время поработал. В группе «Кино» Георгий поработал не так долго, а рисовал всегда.

– А в России его работы вообще остались? Или все по западным частным коллекциям?

– Я знаю, что есть много незаконченных картин у его двух сестер. Много работ есть в Москве, знаю, что у одного московского коллекционера есть аж 30 работ Гурьянова. Но владельцы эти картины не показывают нигде, не выставляют.