Джоли подала на развод с Питтом из-за детей и наркотиков

Голливудская актриса Анджелина Джоли подала на развод с актером Брэдом Питтом после 12 лет отношений.

Новость о разводе звездной пары 20 сентября агентству Reuters подтвердил адвокат актрисы.

«Это решение было принято ради здоровой атмосферы в семье. Она (Анджелина Джоли — прим. Sobesednik.ru) не будет комментировать и просит о приватности для семьи в этот момент», — сказал адвокат Джоли.

Источники издания TMZ утверждают, что пара разводится из-за детей: по их словам, в качестве причины развода Джоли указала непримиримые разногласия, связанные с воспитанием детей. Источники отмечают, что Джоли устала от приступов ярости Питта, которые происходят под воздействием наркотиков и, возможно, алкоголя.

Источники, близкие к актеру, назвали эту информацию «умышленной ложью». «Он (Брэд Питт — прим. Sobesednik.ru) любящий отец, который никогда не подвергал и не подвергнет своих детей опасности», — цитирует их TMZ.

Отмечается, что Джоли попросила суд о полной и неразделимой опеке над шестью детьми.

Брэд Питт и Анджелина Джоли были вместе 12 лет, но поженились они только 2 года назад.