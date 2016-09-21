Баталов отмазал звезду "Универа" от армии

Актер Алексей Гаврилов рассказал в интервью Sobesednik.ru о том, за что он благодарен Алексею Баталову.

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» начал свою актерскую карьеру еще в 2004 году в короткометражной ленте «Шагнувшие в войну», потом были эпизодические роли в сериалах. Проявился молодой человек и в кинофильмах «Путешествие с домашними животными» и «Закрытые пространства», но звездный час настал, когда Алексей Гаврилов сыграл бесшабашного юмориста и бабника Гошу. Народная любовь захлестнула молодого актера, но потом он пропал с экранов.

– Алексей, поклонники потеряли вас из виду. Что случилось?

– Весной я покинул проект «СашаТаня», и меня это порадовало, потому что это, во-первых, новый виток моего развития, а во-вторых, мне уже было не близко то, чему учит сериал. Сейчас меня интересуют другие вещи, у меня несколько проектов, некоторые из них – книжные. Шесть лет я писал сценарий фантастического экшена и по нему готовлюсь издать книгу. Кроме того, у меня есть ряд рекламных агентств, сейчас я как продюсер запускаю два полнометражных фильма. Веду поиск финансирования, один фильм – о рекламной индустрии, а второй – фантастический артхаус, в обеих лентах я буду задействован и как актер. Считаю, что еще абсолютно не раскрыл свой актерский потенциал. Мне хотелось бы играть роли такие же глубокие, как играл мой мастер Алексей Владимирович Баталов. Я ему очень благодарен, на первом курсе он буквально вытянул меня из армии, куда я попал по ошибке. Я рано начал сниматься, работать в кино в роли продюсера или второго режиссера и постоянно убегал на съемки, а мой мастер защищал меня перед другими педагогами.

– Чем вы так приглянулись Алексею Владимировичу?

– Не знаю (улыбается), у нас даже была совместная передача из цикла «История в деталях», где моего мастера называли Алёша Большой, а меня – Алёша Маленький. И показывали наши истории из жизни: его, профессионала, и меня, первокурсника.

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