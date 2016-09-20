Звезда сериала "Кухня" подрабатывал унитазом

Осенью зрителей телеканала СТС ждет долгожданная встреча с героями сериала «Мамочки», узнал Sobesednik.ru.

Накануне премьеры второго сезона мы посмотрели несколько серий и обсудили их с актерами. Сергей Лавыгин, исполнитель роли хронического неудачника и многодетного отца Ромы Мельникова, признался, что недоволен своей работой.

– Смотришь и видишь все свои ошибки, как жаль, что до сих пор не придумали машину времени, чтобы можно было вернуться назад и сыграть по-другому, – сетует Сергей, который, на наш взгляд, безупречно сыграл свою роль. Однако сам актер может дать фору своему герою, так как в пору студенчества неоднократно совершал хулиганства и даже попадал в милицию.

– Однажды мы с однокурсниками пришли с унитазом к Большому театру с табличкой: «Платный туалет МЖ». Постояли там, все прошло гладко, затем пошли в ЦУМ, но нас повязали. В ЦУМе мы куролесили чаще всего, так как Щепкинский институт находится рядом. Часто устраивали постановочные драки с мордобоем и кровью (раскусываешь специальную капсулу с красной жидкостью) – то в метро, то в троллейбусе, но часто они заканчивались реальными конфликтами и последствиями, – рассказывает Сергей Лавыгин.

Во втором сезоне герои «Мамочек» готовятся к Новому году и выбирают друг другу подарки – для них это задача не из легких.

По словам актера Романа Полянского – по роли доктор Константин, коллега Вики, – больше всего его разочаровывает, когда ему дарят пену для бритья.