Отец Романа Трахтенберга: Все его наследство перешло хронически жадной женщине

Sobesednik.ru поговорил с отцом шоумена Романа Трахтенберга Львом Глебовичем Горбуновым о причинах смерти артиста.

28 сентября этого года известному шоумену, теле- и радиоведущему Роману Трахтенбергу исполнилось бы 48 лет. Рейтинги его телепередач («Деньги не пахнут», «Следующий») и программ на радио били все рекорды. Даже те, кто его осуждал за грубые шутки, тоже его слушали: «Я не эталон. Просто не все способны увидеть перл в навозной куче. Для таких людей я монстр, вепрь, чудовище».

Роман Горбунов родился в семье стоматолога Татьяны Львовны и культработника Льва Глебовича. СМИ писали, что родители Романа развелись, когда ему было около года. И до 18 лет он носил фамилию отчима Трахтенберг.

– Мы никогда не разводились! – отрицает 80-летний отец – Скоро будет 50 лет, как мы с женой живем душа в душу. У нас в семье никого с такой фамилией не было. Роман любил многое приукрасить.

За своего папу Трахтенберг выдавал известного психотерапевта и сексолога Льва Моисеевича Щеглова.

– К творчеству Романа мы относились отрицательно, поэтому он не хотел раскрывать настоящих родителей и придумывал легенды. В одном из интервью у Щеглова спросили, правда ли, что он отец Ромы. Доктор все отрицал. Писали, что сын скрывал настоящих родителей, потому что не любил нас и якобы у них с матерью какие-то странные отношения. Говорили также, что он учился в хореографическом училище... Меня разбирает хохот. Это очередная его придумка. Он всегда был полненький, о каких танцах могла идти речь!

После окончания школы Роман поступил в Ленинградский университет на филологический факультет. В 1987 году был призван в войска связи. После демобилизации не стал восстанавливаться, а поступил в Институт культуры имени Крупской на факультет режиссуры театрализованных форм досуга, защитил диссертацию и стал кандидатом культурологических наук.

В 90-х Трахтенберг работал артистом в кабаре, преподавал клубную режиссуру, вел шоу на радио. Популярность пришла к нему в 2003 году, когда на МУЗ-ТВ стали выходить передачи с его участием.

– Всегда ему говорил: «Что это у тебя за творчество такое?! У меня уши в трубочку сворачиваются. Это невозможно слушать». Стеснялся, когда его видел по телевизору. Всегда ждал, когда он брякнет что-то нехорошее.

Рома часто нас приглашал в свое «Трахтенберг-кафе», где устраивал собственные шоу, – продолжил Лев Глебович. – Рассказывал анекдоты, дарил презервативы победителям. У нас в семье слово «презерватив» было чем-то постыдным. Сын все уговаривал: «Ничего, у меня покушаете, а когда начнется программа, то уйдете». Однажды мы согласились. Когда пришли, то не знали, что выбрать из меню, и сын заказал рыбу. К нам подошел молодой официант. Я присмотрелся к его фартуку и увидел посередине, простите, нарисованный мужской половой орган. Мы очень засмущались. Когда он открыл блюдо, то оттуда полыхнуло пламя до потолка. Мы чуть с ума не сошли.

Маленький Роман всегда был в центре внимания Фото: личный архив Льва Горбунова

Трахтенберга можно назвать настоящей звездой. К нему никто не был равнодушен: его как любили, так и ненавидели.

– У Ромы было много поклонников. Однажды я пришел в мастерскую, нужно было что-то починить. Там стоял приемник и шла передача. Я недовольно пробурчал: «А-а-а, и тут он». Механик спросил: «Кто это?» Отвечаю, что мой сын. Он удивился и не взял ни копейки. И таких историй было много.

Лев Глебович утверждает, что Роман был очень щедрым и давал взаймы друзьям огромные суммы, которые никто не возвращал.

– Помню, на мое 70-летие он принес много цветов и дал огромную сумму денег. Честно сказать, я обалдел. Как-то на день рождения жены своего друга подарил ей шубу.

Стремительной популярности Трахтенберга мог позавидовать любой, но в личной жизни он постоянно терпел неудачи.

– Когда Роман познакомил нас с Леной Романовой, то она у нас вызвала… отвращение. Он представил нас ей, а она даже не повернула голову, пыталась изо всех сил показать свою надменную любовь. Не хотела выходить замуж за Рому, ждала принца на белом коне. В 1996 году у них родился Лев-Давид. Когда ему было пять лет, мы брали его на дачу, разучивали с ним стихи. Однажды Лена нам заявила: «Как вам не стыдно! Вы не могли научить ребенка правильно писать и ходить в туалет?» Я был в шоке! Его воспитывала она, а не мы. Мне непонятно, как мой сын вообще на ней женился. Первое время она, может, и любила его, ей было это нужно. Ведь она сама из Молдавии, окончила институт, а ее никто не подобрал, вот она и втиснулась к нему в душу. Он ее каким-то образом прописал у себя. Затем у них начались разногласия. Стало известно, что у Лены кто-то появился, а Рома тоже не мог находиться один в Москве. Однажды по дороге на дачу заметил ее машину. Она остановилась перед шлагбаумом, и из автомобиля вышел какой-то мужчина. Когда я спросил внука, есть ли кто-то у мамы, то он сказал, что только друг семьи. Когда я все это сказал самой Лене, она отнекивалась.

Будущий артист старался быть на первых ролях Фото: личный архив Льва Горбунова

В то время у Романа Трахтенберга были близкие отношения с радиоведущей Мариной Гладкой.

– Он хотел вернуться к Лене. Они даже вместе ездили за границу. Рома оставил ей 500 тысяч рублей. Потом приехал к нам разъяренный: «Представляешь, какая гадюка! Я ей денег дал, а она после этого требует, чтобы оплатил ее поездку в Египет!»

После расставания с Еленой шоумен стал искать жену через интернет.

– Как-то Рома позвонил и попросил нас приехать в Москву. Сказал, что встречается с девушкой Верой. Приедут знакомиться ее родители, надо их успокоить, чтобы не упали в обморок от увиденного (имел в виду себя. – Авт.). И мы поехали к нему. Вроде порядочные люди, но встретили они нас не очень. Вообще, Вера уже чуть ли не на второй день прыгнула к нему в кровать. Он помог ей окончить медицинский институт. Потом я говорил ей, что, мол, ребеночка уже пора. Она отнекивалась: «Рома не хочет». Он одевал ее, как царицу, но, мне кажется, у них не было любви, ему нужно было общество. Сама она была очень простая, мало чего понимала и знала в жизни, но симпатичная. Ему необходимо было молодое тело, а любить ее было не за что. В этом плане он был несчастнейший человек и очень переживал. Вот сердце и не выдержало этого всего.

За две недели до своей смерти радиоведущий почувствовал, что скоро уйдет из жизни.

– Таня пожаловалась Роме, что работать уже стало тяжело. Вдруг он выпалил: «Бросай работу немедленно. Я все продумал заранее. Вы обеспечены на всю жизнь».

Вера Ребрикова (Мороз) не смогла отсудить себе часть наследства Фото: Геннадий Усоев

Буквально за два часа до своей смерти Трахтенберг произнес в прямом эфире, что очень хотел бы умереть на сцене. Эти слова оказались пророческими: «Завтра выйду на сцену в спектакле и скажу: «До свидания, уважаемые зрители». Представляете, сколько народу придет на похороны!»

– Рома никогда не жаловался на здоровье, – вспоминает отец. – Ушел он очень неожиданно. Мне нужно было продлить водительские права, и я пошел в ГАИ. Чтобы скоротать время, включил свой плей-ер и попал на шоу с Леной Батиновой на «Маяке». И вдруг она сказала: «Что-то Ромочке стало плохо, отошел к окошечку, немного подышит и вернется». У меня ничего не екнуло. Вдруг мне сообщила Вера: «Рома в больнице». В это время с работы пришла жена, узнала об этом и стала сама не своя. Тогда я позвонил его водителю, и он сказал: «Рома умер». У меня аж трубка выпала из рук. Его не стало 20 ноября.

Жизнь актера оборвалась на 42-м году. Его похоронили на еврейском участке кладбища Памяти жертв девятого января в Санкт-Петербурге.

– Все наследство перешло в руки Лене (3 квартиры в Москве, 4 в Петербурге, коттедж в Ленинградской области, золотые монеты, статуэтки, украшения и автомобили. – Авт.), несмотря на то, что нам положено по закону 25%. У Веры (вышла замуж за своего коллегу и стала Ребриковой, работает врачом в Москве в Центре рентгенорадиологии. – Авт.) осталась машина, которую подарил ей Рома. Лена наняла адвоката. Я видел его один раз и сказал в лицо: «Вы проститутка!» Рома же все со злости отписал ей. Когда у них были размолвки, он сказал, мол, все, скоро умру и все оставляю. Напугать ее хотел, а она даже денег на памятник не дала. В прессе заявила, что не против помочь, но мой вариант надгробия ей не понравился, хочет подешевле. Но деньги-то не ее, а Ромы! Она в жизни никогда не работала. Если бы вы видели, что она хотела поставить, то ужаснулись бы: какие-то два булыжника!

Лев Глебович не виделся с внуком Львом-Давидом около 7 лет.

Лена Романова перевезла свою маму из Молдавии в квартиру Романа Фото: личный архив Льва Горбунова

– Им никто не занимался. Отец был в Москве, Лена строила личную жизнь. Она хронически жадная женщина. Никогда так о женщинах не говорю, но о ней нельзя по-другому. В 5 лет Лев-Давид был смышленее, чем в 15. Помню, входили с ним в электричку, он мог встать посередине вагона и сказать: «Товарищи, закройте окна! Вы можете простудиться». Весь в Ромку. Сейчас не знаю, как у него дела, да и не особо хочу.

Мало кто знает, что у Романа Трахтенберга есть внебрачный сын Сергей.

– Лена ему, видимо, тоже кинула какую-то кость, чтобы он молчал. В одной из передач брали ДНК и доказали, что Сергей – наш внук. Я ему сказал, что часть наследства теперь будет положена и ему. Но он ответил, что не будет ходить по судам. Не хочет почему-то с нами общаться. К сожалению, у нас нет к нему особых чувств, потому что мы не знали его. Не помню имя его матери. Знаю, что она была маляршей. Они познакомились с Ромой, была интрижка, потом она уехала. Спустя несколько лет к нам приехал ее отец и сказал, что у Ромы есть сын. Конечно, никто об этом не знал. Они ни на что не претендовали. Нам, старикам, очень тяжело, так как остались без внуков. Хорошо, что у младшего сына Саши (42 года, стоматолог по образованию. – Авт.) есть две дочки.

Конечно, уход Ромы оказался загадкой. Однажды после шоу на ТВ ко мне подошла какая-то женщина: «Не считаете, что в смерти виновата диета?» Якобы резкое похудение на 30 килограммов негативно отразилось на его здоровье. Думаю, что Рому могли и отравить. Вокруг всегда было много завистников, которым нужны были его деньги... Душа до сих пор болит. Чем дальше, тем больше.