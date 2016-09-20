Культура и ТВ
Источник: ТАСС
10:51, 20 Сентября 2016 Версия для печати

Муж возлюбленной Джима Керри обвиняет актера в ее смерти

На американского актера Джима Керри подали в суд по подозрению в причастности к смерти бывшей возлюбленной.

По данным ТАСС, известного голливудского актера Джима Керри обвиняют в причастности к смерти его бывшей девушки Катрионы Уайт, которая покончила жизнь самоубийством в сентябре 2015 года вскоре после расставания с актером.

В суд на Керри подал вдовец 30-летней Уайт Марк Бертон. В своем иске, направленном в Верховный суд округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) мужчина винит актера в том, что тот воспользовался своим привилегированным положением, чтобы приобрести лекарственные препараты для Уайт.

Кроме того, Бертон сообщил, что его жена была «склонна к депрессии» и ранее пыталась покончить с собой, о чем, по его словам, было прекрасно известно Керри.

Сам Керри в официальном заявлении назвал этот иск «позором и бессердечной попыткой нажиться на нем и на памяти женщины, которую он любил».

Последнее замечание, очевидно, связано с упреком истца, заявившего, что Керри обещал возместить расходы на похороны женщины, но так и не сдержал слово.

[Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru].

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