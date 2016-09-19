Леонид Агутин боится стать дедушкой

Наставник «Голоса» Леонид Агутин не на шутку обеспокоен безопасностью собственной дочери, узнал Sobesednik.ru

Недавно Лиза получила водительские права и теперь вовсю рассекает по дорогам. Певец не может найти себе места: ведь сам он садится за руль только за границей!

– За Лизу очень страшно! – делится певец. – Как за любого водителя первого года службы. Сейчас поездит полгодика, приноровится, и ей покажется, что море по колено, что она полностью владеет ситуацией. Вот за это я боюсь. Несколько раз она уже и меня подвозила. После дня рождения папа не мог сам сесть за руль, и дочь отвезла меня до дома. Ездить может, умеет. Сам я почти перестал ездить за рулем, особенно по Москве! Очень много уходит сил, внимания и времени. Не хватает нервов на это! Мне удобнее с водителем. В дороге успеваю много всего сделать. За рулем сам я бываю только в Штатах. Я не лихач, не езжу очень быстро и рискованно, но сильно медленная езда меня тоже раздражает. И когда другие едут медленно, тоже бесит.

С дочерьми и их бойфрендами Фото: Instagram

Агутин признается, что до сих пор не может принять, что две его дочери повзрослели.

– Девчонки недавно приезжали ко мне на день рождения в Москву со своими парнями, – продолжает певец. – Это было так странно. Время молниеносно. Вроде они еще совсем недавно были маленькими, и тут вдруг бойфренд рядом: волосатый, с гитарой, кубинец. Я спрашиваю: «Что это такое, Лиза, неужели нет приличных молодых людей? Почему он должен быть барабанщиком?» «Он – хороший барабанщик!» – ответила мне дочь. И правда. Он сыграл. И я все понял. Он – охрененный барабанщик.

– Боитесь стать дедушкой?

– Боюсь, конечно, – улыбается певец. – Но что тогда, детей не заводить, если бояться всего подряд?

Сам певец сейчас активно гастролирует: несмотря на кризисное время, выступлений у него достаточно. Немало сил отнимают съемки «Голоса».

С женой Фото: Instagram

– Сложно, – говорит певец о слепых прослушиваниях, не вдаваясь в подробности. – Но интересно! – И добавляет: – Раньше я хотел сняться в кино, а сейчас уже перехотел! Когда был с длинными волосами, мне хотелось сняться в историческом кино или романтическом фильме. Но не сложилось. Я сам заканчивал режиссерский, неплохо разбираюсь в этом. И понимаю, почему так и не снялся. Когда ты долго работаешь Леонидом Агутиным, то, что бы тебе ни дали сыграть, все равно зрители будут считать тебя Агутиным.

Пока Агутин занимается «Голосом», его супруга Анжелика Варум вернулась к сольной карьере. В сотрудничестве с Игорем Крутым Варум готовит сольный альбом. Агутин ничего против не имеет.

– Я хорошо отношусь к их работе, – говорит певец. – Пока мы не спели с Анжеликой 180 песен совместно, просто не могли сольно открывать рот. Никто нас не хотел слушать по отдельности. Мы как Чук и Гек с ней стали, понимаете? Но нам хочется делать сольные вещи: невозможно все время петь дуэты. Я в прошлом году выпустил пластинку, теперь на очереди ее работа. Я за нее рад.