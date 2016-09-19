Психолог: "Школьные" сериалы родителям и детям смотреть вместе!

Известный психолог Анетта Орлова рекомендует читателям Sobesednik.ru внимательней отнестись к новым сериалам о школе.

«Блузка у нее не фонтан!», «классная задница», «я лит-ру уважаю по чесноку», а «Есенин – не слабый чел».

Сентябрь ознаменовался стартом сериалов о школьниках. На «Первом канале» – «Любимая учительница». На ТНТ – «Ольга». Сцена на унитазе, положительный тест на беременность у старшеклассницы, секс на столе с однокашником... И это только начало.

Почему ТАКАЯ мода – трэш, герои со знаком минус? «Страшные сказки» всегда привлекали. Богатыми, которые тоже плачут, зритель утомлен – недостижимая для большинства жизнь снижает самооценку. А тут идеальный для многих вывод: «Я-то еще неплохо живу, и дети мои получше тех, что на экране…»

Анетта Орлова Фото: архив редакции

Надо ли ТАКОЕ показывать? В школе, которую, например, заканчивала я, тоже была страшная история: всех учеников держала в страхе компашка старшеклассников, по сути юных преступников. А мы боялись пожаловаться родителям. Да и что они могли сделать? Фильмов о «плохой школе» не было, но мы-то страдали... В то же время детям свойственно брать пример с киногероев, и тут кроется проблема: не начали бы копировать «быковатых» парней, у подростков же часто «чем хуже, тем лучше». Впрочем, минус можно обратить в плюс: родителям смотреть эти сериалы вместе с детьми. Обсуждать, анализировать характеры и поступки. Наверняка услышите много интересного. Это называется точкой входа в контакт.

В «Любимой учительнице» в целом не соврали – интерес существует, дамы-педагоги во все времена вызывают симпатии у 80% мальчиков. Соответственно девочки влюбляются в преподавателей-мужчин. И это нормально. Если не переходит границы разумного. Как это случилось в элитной 57-й школе Москвы, где новый учебный год ознаменовался скандалом: узнали о романах историка с ученицами. Но тут уже не о сериалах говорить надо.

К слову, мой любимый фильм о школьниках, ужасный и прекрасный одновременно, – «Завтра была война» Юрия Кары. Шок, глубина, боль... И в финале светлая грусть с гордостью. За то поколение. А ведь можно и про сегодняшних подростков снять если не с однозначным позитивом, то хотя бы с любовью и теплотой к героям.