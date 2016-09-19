Показали болевые точки. Репортаж "Собеседника" с фестиваля "Край света"

Sobesednik.ru побывал на кинофестивале «Край света» на Сахалине и пообщался с его знаменитыми участниками.

На Сахалине прошел VI международный кинофестиваль «Край света». Для жителей этого далекого острова мероприятие стало главным культурным событием года.

Кшиштоф Занусси опечален словами чиновников

Название очень подходит Сахалину, – попадая сюда, невольно понимаешь, действительно, находишься на краю света. Больше восьми часов перелета! А, если учесть разные часовые пояса с Москвой, то можно представить, какую сложную акклиматизацию пережили участники. Тем не менее, многие артисты стремятся побывать здесь, а режиссеры представить свои фильмы.

– Лет пять-шесть назад постановщик трюков во многих моих фильмах Сергей Воробьев приехал с Сахалина и с таким восторгом отзывался о тех местах, – вспоминает режиссер Алла Сурикова. – Тогда и возникла идея провести там кинофестиваль, правда, под названием «Сахалинский экран». Уже на следующий год из-за большой занятости я передала «детище» в другие руки и название поменялось – «Край света». Сегодня, когда руководителем фестиваля стал известный продюсер Сергей Новожилов, я остаюсь «мамой» и почетным президентом.

Кстати, личный приз от Аллы Суриковой в этом году был вручен картине «Луна в 12 доме» израильского режиссера Дорит Хаким. История о встрече после многих лет расставания двух сестер показалась «маме» Суриковой наиболее интересной.

Фильмом открытия фестиваля (вне конкурса) стала российская премьера кинокартины Пола Верховена «Она». Всемирно известный режиссер славится своими шокирующими, скандальными фильмами. Вспомнить хотя бы знаменитые «Основной инстинкт» или «Черную книгу». На этот раз Верховен рассказал об успешной бизнес-леди Мишель (Изабель Юппер), которую избивает и насилует неизвестный. Однако, женщина не обращается в полицию. После кровавого насилия у Мишель пробуждаются воспоминания об отце – серийном убийце, она пытается справиться с проснувшимися в ней сексуальными инстинктами и фантазиями. Некоторых зрителей фильм поразил изобилием насильственных сцен, – «и куда катятся бездуховные Запад и Европа?!»

Sobesednik.ru председатель жюри фестиваля, знаменитый польский режиссер Кшиштоф Занусси признался:

– К сожалению, замечаю, что в вашей стране некоторые чиновники много ругают другие государства, что, конечно, негативно сказывается между отношениями людей. Зачем так делать?! Честно говоря, не понимаю. Везде есть совсем разные люди со своей особой культурой и принципами. Еще признаюсь, что не сразу согласился участвовать в жюри, – оценивать коллег всегда сложно. Когда же принял это не радостное решение, приехал с полной готовностью работать честно. А вообще такие фестивали помогают людям всего мира лучше узнать и понять друг друга.

Кшиштоф Занусси Фото: Sobesednik.ru

Помимо Занусси, в жюри работы оценивали: российский режиссер Александр Котт, китайский продюсер Янь Юйцзинь, грузинский режиссер, драматург Ираклий Квирикадзе, немецкий режиссер Изабель Штевер и японская актриса Макико Ватанабэ.

Рыба-мечта и рай за пределами тоски

В конкурсе фестиваля участвовали 15 кинокартин из 16 стран мира. Причем, почти все были показаны в России впервые. Нашу страну представляли две картины. Киноальманах «Петербург. Только по любви», в котором авторами семи новелл выступили режиссеры-женщины: Рената Литвинова, Авдотья Смирнова, Аксинья Гог и другие. Эта кинокартина о жизни «северной столицы» выиграла в двух номинациях: «Приз зрительских симпатий» и «Приз мэра Южно-Сахалинска».

И еще один российский фильм конкурса – «Рыба-мечта» Антона Бильжо («Приз за лучшую мужскую роль» артисту Владимиру Мишукову).

– Картину я снимал полностью на частные средства, еще помог и отец [известный карикатурист Андрей Бильжо – прим. Ред.] – рассказал нам Антон. – Идея родилась, когда я отдыхал в эстонском городке Усть-Нарва. Однажды на пляже увидел тщедушного одинокого человека. Он гордо стоял в центре пустоты, забросив руки за голову. В магнитофоне у него звучала песенка «Don’t worry, be happy», а в руке находился символ независимости – банан. «Что могло бы вывести такого человека из себя?» – подумал я. Так родилась история: скромный корректор Роман приехал в Усть-Нарву поработать в тишине и отредактировать написанную неким профессором энциклопедию «Рыбы Балтийского моря». И он сталкивается с огромным, стихийным, непостижимым явлением, с которым его пунктуальное, боящееся ошибки сознание не может совладать. Конечно же, в данном случае речь идет о существе женского пола, но не совсем о женщине. Предмет его желаний сам являлся или показался ему в какой-то момент рыбой.

Александр Котт Фото: Sobesednik.ru

Два основных приза кинофестиваля получил грузинский фильм «Жизнь Анны» – «Лучший режиссер» – Нино Басилия и «Лучшая актриса» – Эка Деметрадзе. История о грузинской женщине, которая пытается с ребенком-аутистом попасть в Америку, уже впечатлила зрителей на многих международных кинофестивалях.

Признаться, конкурсные фильмы иногда удивляли темой безысходности и щемящей тоски. Иранская драма «Рай» о пытающейся выжить в несправедливом социуме молодой одинокой девушке, у которой погибли родители. Чилийская картина «Растения» показывает жизнь 17-летней Флор, убегающей от семейных страданий, в страну необычных рисунков – комиксов о растениях. Южно-корейская картина «За пределами тоски» о поиске любви и своего места в жизни молодого юноши.

– «Край света» – это и географическое понятие, которым мы руководствовались, формируя карту участников, и психологическое, когда герой фильма, находится в пограничном состоянии, – объясняет тенденцию программный директор фестиваля Александра Жукова. – Конечно, у нас преобладающий жанр – это драма. Автору всегда интереснее задевать болевые точки.

Гран-при фестиваля вручили немецкой кинокартине «Инородное тело» режиссера Кристиана Вернера. Фильм о немолодом мужчине из Германии по имени Вольфгнаг, который пережил незаконную операцию в Стамбуле по трансплантации донорской почки. Однажды он получает письмо от предполагаемого донора с требованием возмещения ущерба в крупной сумме. Вольфгнаг отправляется в Стамбул. Дальше сюжет развивается вовсе не по кинематографическим законам, режиссер Кристиан Вернер «ведет» зрителя с неожиданными драматическими и психологическими поворотами. Отчего кинокартина смотрится, что называется, «на одном дыхании».

Стивен Сигал мечтает о российском гражданстве

Помимо конкурсных фильмов, на разных площадках Сахалина проходили показы внеконкурсных кинолент, спектаклей, а также мастер-классы и творческие вечера артистов. Целые концертные бригады бороздили города Сахалина и Курильских островов, которые, кстати, входят в Сахалинскую область.

Юрий Стоянов Фото: Sobesednik.ru

– Конечно, порой бывало сложно, – ехать 8 часов на автобусе в дальний Углегорск по пыльной, не самой лучшей дороге, – признается актер Сергей Баталов. – Но, когда выходишь на сцену небольшого Дома культуры и видишь как тебе радуются зрители… Ну, конечно, и сам радуешься. Мы же для этого и работаем. Людям живется непросто, они мало видят интересного, веселого, а тут – известные артисты из Москвы!

За десять дней кинофестиваля на Сахалине побывали и выступили: Ольга Остроумова, Валдис Пельш, Юрий Стоянов, Александр Пашутин, Ирина Мазуркевич, Элеонора Шашкова, Екатерина Волкова. Николай Добрынин, Анна Ардова, Сергей Степанченко, Валерий Еременко и многие другие.

На закрытие кинофестиваля приехал и мировая звезда Стивен Сигал, которого поселили в гостиничном номере, где когда-то проживал сам Дмитрий Медведев. Как признался сам Сигал, приемом он остался доволен. А еще рассказал нам, как уважает Владимира Путина и мечтает получить российское гражданство: «Думаю, это скоро случится. Зачем? Чтобы чаще общаться с моими российскими друзьями, с которыми я мог бы придумать и делать общий бизнес. А еще очень хочу снять фильм про Сахалин».