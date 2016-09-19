"Игра престолов" обошла "Карточный домик" на премии "Эмми"

В Microsoft Theater в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения наград телепремии «Эмми».

Премию «Эмми» за лучшие телевизионные работы, демонстрируемые в прайм-тайм, транслировал американский канал ABC. Приз за лучший драматический сериал достался «Игре престолов». Экранизация цикла романов Джорджа Мартина обошла такие сериалы, как «Мистер Робот», «Карточный домик», «Американцы», «Лучше звоните Соулу», «Родина» и «Аббатство Даунтон».

Сериал «Вице-президент» второй год подряд был признан лучшим комедийным сериалом. Награду лучшего актера драматического сериала получил Рами Малек за роль в «Мистере Роботе», а лучшим комедийным актером был признан Джеффри Тэмбору за роль в «Очевидном».

Татьяна Маслани и Джулия Луис-Дрейфус были названы лучшими актрисами. Маслани получила награду за драму «Темное дитя», а Луис-Дрейфус — за комедию «Вице-президент».

Лучшим мини-сериалом назвали «Американскую историю преступлений», а лучшим телефильмом — специальный выпуск британского сериала «Шерлок» «Безобразная невеста», который транслировали 1 января 2016 года.

Премия «Эмми» считается аналогом «Оскара» в области телевизионного кино. Она вручается с 1949 года.