Возвращение Барона: всё о продолжении "Бандитского Петербурга"

В приквеле «Бандитского Петербурга» персонажа Кирилла Лаврова сыграет Артем Ткаченко, узнал Sobesednik.ru.

И снова продюсеры решили не рисковать, разыскивая новые интересные истории и имена, а вернуться к старому, но еще не забытому: прежняя лента была культовой – сравнивать будут нещадно.

В популярном сериале нулевых «Бандитский Петербург» главного героя – обаятельного вора в законе Барона – сыграл Кирилл Лавров. В новых 16 сериях эту роль исполнит Артем Ткаченко – в городе на Неве заканчиваются съемки ленты о юности Юрки-Барона.

Велики ли шансы у зрителя получить не очередную бандитскую киносагу или «мыло», а по-настоящему качественное кино? Из несомненных плюсов – сценарий питерского журналиста и писателя Андрея Константинова, автора прежней киноленты. Режиссером успешных частей «Бандитского Петербурга» был Владимир Бортко. Приквел тоже снимает мэтр – Владимир Краснопольский («Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Две судьбы»). Продюсером выступает Анатолий Чижиков. Среди его работ – недавно прошедший на «Первом» и вызвавший споры сериал «Орлова и Александров».

– Рабочее название нашей картины – «Экспроприатор», – рассказывает актриса и жена Андрея Константинова Наталья Круглова. – Я играю первую любовь Барона. Они были вместе в партизанском отряде. А после войны встретились... в тюрьме. Он – сидит. Она работает там врачом и спасает ему жизнь. Правда, ради этого сама совершает служебное преступление, «диагностируя» туберкулез, с которым Барона отправляют «умирать» домой...

Словом, по сути это история о том, что в СССР в местах не столь отдаленных оказывалось немало хороших людей, бывших фронтовиков. Но всерьез политики нет, уверяют авторы. Страна, время – довоенное, Великая Оте­чественная, блокада... Судьба человека...

– Юрка-Барон не был беспредельщиком, – подчеркивает Наталья. – Это Деточкин своего времени, который, как вы помните, забирал лишь нажитое нечестным трудом.

Артем Ткаченко на Кирилла Лаврова, конечно, не похож совсем. И наверное, было бы логично найти артиста другого типажа. Но... У Барона есть реальный прототип – питерский вор в законе Алексей Горбатов. И он в молодости, замечает Наталья Круглова, был похож не на Лаврова, а именно на Ткаченко. Лично проводивший кастинг Краснопольский решил пойти по пути этого сходства.

– После того как мой «Дом с лилиями» показал высокие рейтинги, меня вызвал генпродюсер Константин Эрнст и сказал: «Мы поддержим любую вашу работу – выбирайте сценарий», – признался режиссер. – Я выбрал историю про Барона. И Эрнст свое слово сдержал – проект запустили при поддержке «Первого канала». Невзирая на кризис. Не урезав ни копейки бюджета.

Значительную часть сериала сняли в Белоруссии – в Минске, Бобруйске. Там чуть ли не один в один сохранился антураж СССР – не нужно сооружать дорогие декорации, приезжай да снимай.

Необходимый по сценарию аэропорт нашелся в Бресте. Артисты говорят: там словно замерло время на точке отсчета в 30–40 лет назад. К слову, в том же аэропорту снимались и сцены фильма «Спасибо, что живой» о Высоцком.

Среди артистов звездных имен немного – Евгений Князев, Татьяна Абрамова… Большинство – молодые и подающие надежды. Премьеру обещают в 2017-м.