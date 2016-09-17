Софико Шеварднадзе: Шнуров лучше, чем о нем думают!

Софико Шеварднадзе рассказала в интервью Sobesednik.ru о новом совместном телешоу с Сергеем Шнуровым.

В новом ток-шоу «Про любовь» («Первый канал») неожиданная пара ведущих – Софико Шеварднадзе и Сергей Шнуров – пытается осчастливить несчастные семьи. А несчастны они, как известно, каждая по-своему.

Чернуха? А для меня – жизнь

– Прежде всего хочется выразить респект. Невозможно представить, чтобы дети, внуки российских чиновников вот так вникали в жизнь простых людей.

– Я думаю, это призвание. Неважно, кто чей сын или дочка.

– Призвание? Вы же политический журналист...

– Так сложилось по умолчанию, исторически. Но я никогда на самом деле это не выбирала. Мне всегда было интересно говорить с людьми. Изначальная задумка программы «Про любовь» далека от того, что вы видите на экране, но название и суть – рассказать о психологии семейной жизни – остались.

Я ненавижу словосочетание «простые люди»: люди есть люди, они все одинаковые. И любовь, о которой мы делаем программу, интересует всех.

– Но вокруг вас все-таки больше других, непростых людей?

– Не буду врать. С такими людьми, как мои герои, я пересекалась очень редко. Мы действительно живем в параллельных реальностях. Но эти встречи не являются для меня шоком. Я как раз этого и хотела.

Еще до начала съемок проехала одна по России, прямо по глубинкам. Сделала это сознательно, останавливалась и ночевала у людей, которых практически не знала. Я решила: чтобы быть более готовой к этой передаче, мне нужно немного в этом пожить. Кто-то это называет чернухой – я называю жизнью. Я понимаю, что истории жесткие, но у нас обязательное условие – заканчивать программу не мордобоем, ором и криком (хотя без этого не обходится), а профессиональной психологической помощью. Причем бесплатной.

– Обычно на ТВ подход такой: попользовали и бросили.

– А мы отслеживаем судьбы героев. И даже хотим через какое-то время вернуться к ним и снять сюжеты.

А еще я каждый день узнаю что-то новое. Для меня, например, было открытием, что россиянам так сложно говорить друг другу нежные слова. Мы иногда целый час боремся только за то, чтобы мама сказала сыну: «Я тебя люблю». И еще я обнаружила, что люди перестали общаться друг с другом внутри семьи. Сам факт, что им дали возможность выговориться, делает героев счастливыми.

«Зачем я буду тратить время на разговоры о том, как все ужасно, какие люди на Западе плохие?...» Фото: Руслан Росщупкин

Уговорить Шнурова помогла его жена

– Программу вы сами придумали. И соведущего выбирали лично?

– Я очень хотела, чтобы это был Сергей. И канал подхватил мою идею. Мы долго боролись...

– Шнуров не хотел?

– Сначала сказал: «Давай попробуем». Потом мы сняли пилот, но я думаю, что Сергей ничего не понял (смеется). Когда я ему через какое-то время перезвонила (была большая пауза) и сказала, что программу утвердили, он ответил: «Ё-мое...» Вот тут, мне кажется, Сергей и понял весь масштаб бедствия. Он пропал. Я писала отчаянные письма его жене, которая мне очень помогла. После долгих переговоров он согласился. По-моему, это попадание в десятку. Сам Сережа открывается с новой стороны – он круче, глубже, остроумнее и человечнее, чем думают многие.

– Вы политики совсем не будете касаться? Нехватка денег, согласно опросам, – одна из главных причин семейных ссор. То есть кризис напрямую связан с вашей программой.

– Не хотелось бы скатываться в политику. Кризис мне в моей программе не решить. А проблемы людей – могу. Зачем я буду тратить время на разговоры о том, как все ужасно, какие люди на Западе плохие? Об этом и так все вокруг говорят.

– Хотели бы вести свое политическое, а не семейное шоу на «Первом»?

– Нет. Я бы вообще хотела сейчас держаться в стороне от политики. Во-первых, я счастлива наконец делать то, что давно хотела и ждала. Программа «Про любовь» забирает все мои силы – и физические, и моральные. А во-вторых, я уже делала все про политику. Может быть, когда-нибудь в будущем...

Меня часто спрашивают: «Как же так? Ты такая интеллектуалка, а ведешь такую желтую передачу...» Я уже всем доказала, что я умная и образованная. Можно я теперь буду делать то, что я хочу?