Анна Невская: Нагиев подошёл первым!

Sobesednik.ru поговорил с актрисой Анной Невской о совместной работе с Дмитрием Нагиевым и пользе телесериалов.

Анна Невская успешно вписалась в новый сезон сериала «Два отца и два сына» на СТС, «под бочок» к старожилу и звезде Дмитрию Нагиеву.

– Как прошла первая встреча с Нагиевым, не притеснял?

– Нет, что вы! Даже первым подошел поздороваться, сказал, что смотрел сериал «Кто в доме хозяин» (СТС), где я играла главную роль, и с тех пор мой поклонник. Не думаю, чтобы он и правда видел – с его-то плотным жизненным графиком, но мне было приятно. Нечасто в кино встречаются джентльмены, а Дмитрий оказался из этой категории мужчин.

Еще одна творческая удача на съемках – знакомство с Людмилой Алексеевной Чурсиной. Она играет маму моей героини. Замечательная, глубокая актриса. Жаль, что мы были вместе только один день.

– А с кого вы рисовали характер вашей героини – телеведущей?

– Она ведет ток-шоу о жизни для женской аудитории. Может быть, немного похоже на передачу Юлии Меньшовой? Решать зрителю: если хотят, пусть ищут параллели. Сама я специально никому не подражала. Хотя несколько передач перед началом съемок посмотрела – как держатся перед камерой, что говорят. Думаю, у меня получился собирательный образ женщины с экрана.

– И сериалы должны чему-то учить – чему научит этот?

– Близкие порой вмешиваются в нашу жизнь, и нам это не нравится. На самом деле это вмешательство и есть проявление их любви. Почти каждому, наверное, иногда стоит пересмотреть свои взгляды на семью. Глубокая, вечная, философская тема.