Собравший 235 тысяч человек "Айвазовский" бьет рекорды

Выставку художника-мариниста Ивана Айвазовского в Третьяковской галерее на Крымском валу посетили более 235 тысяч человек.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что открывшаяся в Третьяковской галерее выставка Айвазовского вызвала большой ажиотаж среди москвичей. Билеты на экспозицию можно приобрести на сайте галереи и в кассах музея на определенный день и определенное время. В зал, где выставлены картины, посетителей запускают группами по 250 человек каждые полчаса.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство культуры РФ, за полтора месяца работы выставки картины Айвазовского успели воочию увидеть более 235 тысяч человек.

Выставка, на которой представлены более 200 экспонатов из 17 музеев и шести частных собраний, открылась в Третьяковской галерее 29 июля и продлится до 20 ноября.

Посетители выставки, приуроченной к 200-летию со дня рождения Айвазовского, смогут увидеть 33 картины и 9 рисунков художника, прославившегося как мастер жанра морского пейзажа. В рамках выставки публике впервые представляют отреставрированную картину «У берегов Кавказа».

Несмотря на предварительную продажу билетов, уже в первые недели после открытия посещаемость выставки достигла рекордной отметки. Начиная с 7 сентября руководство галереи продлило воскресные часы работы экспозиции из-за большого наплыва посетителей.