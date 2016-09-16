Литературный критик объяснил шум вокруг книги Маркина

Прокомментировать ситуацию с книгой Владимира Маркина Sobesednik.ru попросил литературного критика Романа Арбитмана.

Книга официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина «Самые громкие преступления ХХI века в России» наделала много шума. Только вот резонанс получился с жирным знаком минус. Журналист «Новой газеты» обвинила генерал-майора юстиции Маркина в плагиате, позже к ней подключился спецкор «Коммерсанта». В довершение всего «писатель», по некоторым данным, подал в отставку с поста руководителя Управления взаимодействия со СМИ СК РФ.

— Тайное всегда становится явным. Теперь сообщают, что Владимир Маркин дал «признательные показания»: признал, что «не является профессиональным литератором», а потому и не писал книгу сам...

— Конечно, большинство наших VIP не пишут сами. В лучшем случае — читают (а в худшем — даже не читают), что они якобы написали. Маркин признался, что предоставил некие материалы. Но, может, и не предоставлял — издательство могло и для этого нанять райтеров, — говорит известный литературный критик и писатель Роман Арбитман. — Думаю, тут сошлись несколько факторов. Насколько я могу судить, грех автора, кто бы он ни был — «литературный негр» или райтер, в том, что, помимо прочего, книга демонстративно неправдива. Например, в заявлении, что убийство Анны Политковской раскрыто, когда все знают, что заказчик до сих пор не найден... Так что отправной точкой скандала скорее всего послужил даже не плагиат, а вызывающая фальшивость. Потом уже стали смотреть: отсюда списано, оттуда...

Роман Арбитман Фото: личная страница в Facebook

Может, и сошло бы автору с рук, если бы не совпали эти моменты: фигура не очень симпатичная; откровенно нечестная подача темы; несколько случаев плагиата. Все вместе дало такой кумулятивный эффект. И, по-моему, это урок многим так называемым писателям, которые идут на поводу у издательств и пользуются услугами райтеров. Ведь наверняка это Маркину предложили: «Давайте сделаем...» Он и согласился. То же самое с «Диссернетом», — говорит Роман Арбитман. — Большинству чиновников степень не очень и нужна. Но им предлагают — они не отказывают. Значит, пусть расплачиваются. Если на обложке стоит твоя фамилия как автора, стало быть, несешь полную ответственность за содержание книги. И именно ты можешь быть плагиатором. Или должен написать: «литературная обработка такого-то»...

— Несмотря на то, что многие важные персоны балуются литературным творчеством, кажется, это первый случай столь громкого разоблачения — под стать подогревшему интерес названию книги.

— Совершенно верно. И название, и темы, из которых по крайней мере две ну очень сомнительны... Получилось ужасно некрасиво. Безусловно, когда речь о персонах, имеющих не очень хорошую репутацию, велик соблазн посмотреть, что ж там такое вышло под их именем. И когда выясняется, что книга неправдива, да еще частично украдена... Если бы своровал Пупкин, это новостью не стало бы. Маркин — новость! И он, и его шеф не очень популярны.

Не забывайте также, что между ведомствами идут некие разборки, — отмечает литературный критик. — Мы, читатели, пользуемся этим — случаются утечки, какие-то люди помогают, чтобы утечки широко тиражировались. И пока они [ведомства] враждуют и воюют, у нас больше шансов, что мы узнаем правду: от тех — об этих. От этих — про тех. Достаточно забавно.

— За разоблачением последовали слухи об отставке Маркина. Связаны эти события, как считаете, или совпадение?

— Я читал разные комментарии. Некоторые считают, что Маркина слишком много — «не по чину». Что инцидент бросает тень на шефа. Стали говорить, что и Бастрыкин уходит... Какие-то действия Маркина до поры до времени сходили ему с рук, но тут и под шефом кресло начало шататься... В общем, история с книгой могла стать последней каплей, но это могла быть и случайность — неважно.

Я не уверен, что следующий спикер СК окажется лучше. Так пусть он хотя бы ведет себя скромнее, — высказывает пожелание Роман Арбитман. — Ведь почему столько претензий к важным персонам? Не потому, что они плохо работают — хотя они плохо работают. И не потому что лживы. Большинство критикует их за то, что ведут себя с демонстративной наглостью, считая, что им все позволено. Скажем, в «Твиттере» обзывают журналистов по-всякому, и им хоть бы хны. Вот ведь в чем беда. Вели бы себя тихо — может, многих скандалов удалось бы избежать, — полагает критик.