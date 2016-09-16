Дочь Лидии Руслановой: Мать перенесла семь инфарктов на ногах

Приемная дочь Лидии Руслановой рассказала в интервью Sobesednik.ru о смерти известной советской певицы и ее потомках.

«Валенки да валенки, ой, да не подшиты, стареньки...» – эти строки из всеми любимой песни помнит и стар и млад. Звонкий и проникающий в душу голос Лидии Руслановой собирал у радиоприемников всю страну. Несмотря на то, что ей не дали звания народной артистки, она стала поистине народной. Певица умерла 21 сентября 44 года назад, 72-летняя легенда эстрады скончалась от остановки сердца. Мы встретились с ее приемной дочерью Маргаритой Крюковой и узнали, общается ли она с братом Юрием Лимовым, который после процедуры ДНК доказал свое родство с великим кланом, как она сделала предложение руки и сердца отцу и какой тяжелый недуг не дал ей стать матерью.

Лидия Русланова (урожденная Лидия Лейкина, Русланова – сценический псевдоним. – Авт.) появилась на свет 14 октября 1900 года в крестьянской семье в Саратовской губернии. Отец, Андрей Маркелович Лейкин, работал грузчиком, мама, Татьяна Лейкина, занималась домом. Лида была старшей, помимо нее, в семье были брат Авдей и сестра Юлия. Когда отца забрали на Русско-японскую войну, то мама и трое детей остались без кормильца.

– Мой дедушка Андрей Маркелович пропал без вести, и бабушке пришлось устроиться на Саратовский кирпичный завод, – вспоминает дочь артистки, 80-летняя Маргарита Владимировна, искусствовед. – Маму отправили к бабушке (матери отца. – Авт.) и дяде Яше (брат отца. – Авт.). Именно он привил ей любовь к русским народным песням, веселил всю деревню песнями и плясками, постоянно напевал что-то.

Дочь Руслановой 2–3 раза в месяц бывает на Новодевичьем кладбище, где похоронена ее мать Фото: личный архив Маргариты Крюковой

Из-за тяжелой работы на заводе и переживаний о пропаже мужа вскоре не стало мамы будущей певицы, 5-летняя Лидия осталась сиротой. Бабушка с внучкой ходили по деревне с протянутой рукой, Лида уже тогда научилась зарабатывать на хлеб своим голосом.

– Когда не стало бабушки, детей забрали родственники, – продолжает наша собеседница. – Потом брата и сестер отдали в разные приюты (в 30-е годы они нашли друг друга. – Авт.). Мама оказалась в Саратовском приюте при Киновийской церкви (сменила фамилию Лейкина на Русланову, чтобы не догадались о ее крестьянском происхождении и взяли в приют. – Авт.) и пела там в хоре.

Много лет от отца Руслановой не было вестей, все уже считали его не без вести пропавшим, а погибшим. Но судьба преподнесла им очередной сюрприз.

– В то время все приюты были переполнены, война многих сделала круглыми сиротами, а если же становилось известным, что кто-то из родных жив, то ему тут же отдавали ребенка, и неважно, какие условия для его жизни были, – объясняет суровые законы того времени Маргарита Крюкова. – Во многих источниках написано, что дедушка якобы просил подаяние у храма и был нищим. Он не был попрошайкой, но жил очень бедно, война забрала у него все. Он не мог взять к себе дочь, так как не было возможности ее воспитывать. Чтобы хоть как-то быть рядом с ней, он приходил к воротам храма, где она пела, и слушал ее. При этом мама, конечно, не знала, что ее отец совсем рядом... Спустя год он скончался от воспаления легких.

После приюта 15-летняя Лида пошла работать полировщицей на мебельную фабрику. В перерывах между полировкой и в свободное время она пела, плясала, читала стихи. Слава о ней разнеслась по всему городу, о талантливом самородке узнали и местные депутаты.

Впервые на большую сцену Русланова вышла в 16 лет перед местными депутатами, и ее пригласили спеть на городском празднике, люди кричали «Браво!» и буквально умоляли ее спеть на бис. После такого успеха она поняла, что музыка – дело всей ее жизни.

Радужные мечты о сцене прервала Первая мировая война. В 1916 году Русланова отправилась на фронт и до Октябрьской революции 1917 года трудилась сестрой милосердия в санитарном поезде.

– Когда уже закончилась война, мама рассказывала коллеге по сцене: «Пою в окопах и чуть не плачу. Пою и думаю: какая судьба тебе будет, молодец? Может, лежать тебе в этих болотах с закрытыми глазами».

В 1939 году, во время Советско-финской войны, Лидия Русланова вместе с концертной бригадой отправилась на фронт.

– Она пела в любых условиях, не боялась выступать даже в сильный мороз.

Артисты спали на верхних нарах, головой к мерзлой стенке. Многие приходили в уныние и начинали нервничать. И только мама не теряла силы духа. Чем труднее становилась обстановка, тем чаще она смеялась, острила, старалась всех поддержать.

Лидия Андреевна очень много гастролировала по фронтам во время Великой Отечественной войны, танцевала у захваченного Рейхстага. Бойцы говорили, что песни Руслановой порой действовали лучше любого лекарства и заставляли на короткое время забыть о смерти и боли.

На фронте бывали довольно комичные истории.

– Как-то зимой после концерта мама в простой одежде подошла к бойцам, слушавшим патефон и ее легендарную «Липу вековую», и спросила: «А кто это у вас поет?» Они ответили, что знаменитая Русланова, мол, не слыхала, что ли? Она им призналась, что она и есть самая настоящая Русланова. Однако бойцы ей не поверили, а лишь посмеялись. Тогда она запела, и они буквально остолбенели, опомнившись, начали извиняться.

На войне не только теряли близких людей, но и находили любовь. В мае 1942 года Лидия Андреевна познакомилась с командиром корпуса Владимиром Викторовичем Крюковым. К тому времени он овдовел и остался с 6-летней дочерью Маргаритой.

– В январе 1941 года, когда папа был в командировке, кто-то из его «доброжелателей» сказал маме, которая меня родила, Клавдии Ивановне, что его арестовали. Она поверила, не смогла пережить страшное известие и покончила с собой (отравилась. – Авт.). Мне долго не рассказывали правду, говорили, что она лежит в больнице.

Маргарите было тяжело без материнской любви. К счастью, судьба свела ее отца с Лидией Андреевной. Они прожили вместе 17 лет (это был уже четвертый брак певицы. – Авт.), Русланова заменила ей родную мать.

– После концерта Крюков подошел к Руслановой, и они начали о чем-то говорить, потом пошли гулять. И когда услышали плач ребенка, то отец сказал: «А у меня тоже есть маленькая дочка...» Это очень запало в душу маме. И когда их судьба свела второй раз, то Лидия Андреевна уже напрямую сказала: «Хотите, я выйду за вас замуж?» На что папа воскликнул: «Вы никогда об этом не пожалеете!» И он, как настоящий кавалер, опустился на колено и сделал ей предложение.

Лидия Андреевна стала главной певицей воюющей страны, она пела в госпиталях, в окопах и у стен поверженного Рейхстага Фото: личный архив Маргариты Крюковой

Маргарита Владимировна призналась, что стала называть мамой Лидию Русланову уже с первых минут встречи:

– Мне говорили, что, пока твоя мама в больнице, у тебя будет еще одна – вторая мама. Помню, как я, отец и Лидия Андреевна отправились на могилу матери. Когда мы пришли на место, мне сказали, что ее больше нет. Я уткнулась лицом в живот Руслановой, обняла ее и залилась слезами. Я ей благодарна за то, что она меня воспитала.

У Руслановой и Крюкова сложилась крепкая и дружная семья. Казалось, что их уже ничто не могло разлучить. Вскоре они пережили большую трагедию. Почти одновременно арестовали Владимира Крюкова и Лидию Русланову.

– Маршал Георгий Жуков с отцом были друзьями. Сталин же ни с кем не хотел делить славу победителя, он понимал весомость вклада Георгия Константиновича в Победу (имеется в виду подписание акта о безо-говорочной капитуляции Германии. – Авт.), завидовал его популярности в армии и в стране, поэтому делал все, чтобы вытравить имя маршала из памяти народа, – интерпретирует политические интриги наша собеседница. – Вождь начал репрессии, аресты офицеров, приближенных к маршалу и составление компромата. Маму лишили ордена Великой Отечественной войны I степени, который она получила за то, что купила на свои концертные гонорары солдатам две «катюши». Ведь она дала более 1000 концертов под артиллерийскими обстрелами, была первой артисткой, которая выступила 3 мая 1945 года у стен поверженного Рейхстага.

Папу арестовали 18 сентября 1948 года. В этот день мы ждали, когда мама приедет с гастролей из Казани. В 4 утра его забрали во внутреннюю тюрьму МГБ (Министерство государственной безопасности. – Авт.), он только успел сказать, что они с мамой ни в чем не виноваты и что мне не должно быть стыдно за них. Все имущество было конфисковано государством. Маму обвинили в «антисоветской пропаганде», «грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах».

Даже находясь под следствием, Русланова не упала духом и продолжала петь. Правда, ее здоровье уже было подорвано: хроническое воспаление желчного пузыря, печени и невроз желудка.

– Я просила родителей, чтобы они подумали о втором ребенке, но тогда уже маме было за 40, у нее обнаружили сахарный диабет. Родить она физически не могла.

Дочь Руслановой призналась: «Союз родителей для меня стал примером» Фото: личный архив Маргариты Крюковой

После смерти Сталина 5 марта 1953 года началась реабилитация политзаключенных. В августе Лидия Андреевна вернулась в Москву. Спустя две недели возвратился Владимир Крюков, который сказал: «Лида, прости, что из-за меня пришлось пережить такое горе», имея в виду свою дружбу с Жуковым.

– Узнать маму после тюрьмы было трудно – стала совсем седой, очень худой. Позже мне говорила: «Ну отняли всё, и ладно – это такая ерунда. В жизни человека вещи и ценности не имеют никакого значения, есть другое – что тебя унизили! Вот это пережить невозможно!» Через месяц после освобождения она вышла на сцену. Когда пела, то ее губы дрожали. Зал аплодировал, не утихая, 20 минут.

После 5 лет заключения и здоровье Крюкова было сильно подорвано. Он перенес два инфаркта. Его не стало на 63-м году жизни, 16 августа 1959 года. После смерти мужа Русланова не гастролировала целый год, она не могла оправиться от горя. Несмотря на проблемы с сердцем, сама артистка до последнего дня давала концерты. На вопросы о самочувствии лишь отшучивалась: «Шевелюсь». Еще летом 1973 года она радовала слушателей своим голосом. 21 сентября на 73-м году жизни сердце Лидии Руслановой остановилось.

– Мама перенесла семь инфарктов на ногах, это мне потом патологоанатомы сказали. Когда мамы не стало, не представляла, как буду жить дальше. Она для меня была всем. Она научила меня абсолютно всему: и мудрости, и готовке, и уборке. У нас были очень близкие отношения. К ней приходили советоваться все мои подруги. Знаете, хоть и прошло уже 44 года, а мне ее ужасно не хватает.

Лидия Андреевна была похоронена на Новодевичьем кладбище. В память о великой артистке и друзьях ее семьи было снято много сериалов, но никто не смог достоверно показать реалии того времени.

– Несколько лет назад снимали фильм «Жуков». Я по сей день дружу с его старшей дочерью Эрой. Когда смотрела картину, то долго смеялась. Ведь ни режиссер, ни продюсер не сочли нужным посоветоваться с нами. Из жены Жукова сделали истеричку, хотя она была абсолютной противоположностью. Также меня удивил эпизод, когда отец просит прощения у Георгия Константиновича за документ, который подписал. Жуков сказал ему в ответ: «Бог простит». Этого никогда не было и не могло быть! Отцу не надо было просить прощения, потому что Жуков знал, как заставляли подписывать документы. Издевались до такой степени, что вырывали крюками куски мяса. Как-то папа ездил на охоту с генералом Телегиным, и когда увидел, как тот переодевается, то просто зарыдал. У него вся спина была изрезана в клочья. Он был так избит, что забыл имена четверых детей и жены. Не мог ни лежать, ни сидеть, а стоял на коленках, прислонившись к стене. Несмотря на такую халатность работников телевидения, память о маме останется в стихах и песнях, которые неподвластны времени. Хочется процитировать строчки поэта Виктора Бокова, который написал прощальное стихотворение «Памяти Лидии Руслановой»:

...А мимо гроба

шли простые люди

В простых платках,

поношенных пальто,

И плакали:

«Руслановой не будет,

И так уж не споет

теперь никто!»

Брата не признает

69-летний Юрий Лимов, житель Кирова, позвонил на ток-шоу «Прямой эфир» и заявил, что является внебрачным сыном маршала Георгия Жукова и легендарной певицы Лидии Руслановой. Более того, экспертиза ДНК доказала, что с вероятностью 99,1% Юрий Лимов и родная племянница Руслановой Юлия Лейкина – родственники.

Дочь певицы Маргарита Владимировна утверждает, что Лимов – самозванец:

– У меня никогда не было и нет никакого брата по имени Юрий. Это какой-то абсурд. Мало того, этот мужчина решил, что он сын не только мамы, но и Жукова. У маршала с мамой никогда не было никаких отношений. Папа был его другом, мы дружили семьями. Мама была очень порядочным человеком, и ее никогда не интересовали никакие интриги. Тем более они с папой очень любили друг друга.