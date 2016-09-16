Культура и ТВ
Источник: The Sun
10:30, 16 Сентября 2016 Версия для печати

Адель откажется от гастролей на 10 лет и посвятит себя сыну

Британская певица Адель решила устроить десятилетний перерыв в гастролях ради сына.

Певица Адель приняла решение отказаться от гастролей на 10 лет ради сына Анджело, сообщает издание The Sun в пятницу, 16 сентября. По данным источника, раньше Адель брала сына с собой на гастроли, однако в следующем году мальчик идет в школу и не сможет ездить с матерью.

Источник отмечает, что Адель не хочет пропустить ни одногомомента взросления Анджело, а потому отказ от гастролей был для нее легким решением.

При этом Адель может выступить на серии концертов в Лас-Вегасе, так как певица якобы собиралась переехать из Великобритании в США.

читайте также:Певица Натали
Певица Натали: О детях Бога больше не молю
Певица Натали рассказала в интервью Sobesednik.ru об отдыхе от гастролей, друзьях по эстраде и пластической хирургии »

читайте также:Вика Цыганова с мужем Вадимом
Вика Цыганова хочет усыновить ребенка
Вика Цыганова в интервью Sobesednik.ru раскритиковала коллег по эстраде и поделилась желанием взять ребенка из приюта »

Красникова Диана

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров

Новое на сайте

Виктория Савицкая: Гражданский долг против приказа начальства
11:09, 16 Сентября 2016
Выборы в Госдуму 18 сентября, может, и будут прозрачными, но бюджетников голосовать уже заставляют, узнал Sobesednik.ru
»
Литературный критик объяснил шум вокруг книги Маркина
10:21, 16 Сентября 2016
Прокомментировать ситуацию с книгой Владимира Маркина Sobesednik.ru попросил литературного критика Романа Арбитмана
»
Аттракцион предвыборной щедрости
10:06, 16 Сентября 2016
Sobesednik.ru выяснил расценки на платные участия в массовых агитационных мероприятиях в связи с предвыборной кампанией
»