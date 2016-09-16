Адель откажется от гастролей на 10 лет и посвятит себя сыну

Британская певица Адель решила устроить десятилетний перерыв в гастролях ради сына.

Певица Адель приняла решение отказаться от гастролей на 10 лет ради сына Анджело, сообщает издание The Sun в пятницу, 16 сентября. По данным источника, раньше Адель брала сына с собой на гастроли, однако в следующем году мальчик идет в школу и не сможет ездить с матерью.

Источник отмечает, что Адель не хочет пропустить ни одногомомента взросления Анджело, а потому отказ от гастролей был для нее легким решением.

При этом Адель может выступить на серии концертов в Лас-Вегасе, так как певица якобы собиралась переехать из Великобритании в США.