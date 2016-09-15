Виктория Катаева: НТВ бросит "скандалы, интриги, расследования"?

Еще недавно из-за формата канала «скандалы-интриги-расследования» очень многие знаменитости наотрез отказывались сотрудничать с НТВ

На презентации нового сезона НТВ зрителей обнадежили глобальными переменами на скандальном телеканале. А что получится?

— Прежнее НТВ кого-то раздражало, других пугало, кого-то сводило с ума. Многие с гордостью констатировали: «Я НТВ не смотрю». Но теперь прежний НТВ уходит в историю, а мы открываем новую страницу, — рассказал ведущий проекта «Центральное телевидение» Вадим Такменев.

И правда, еще недавно из-за формата канала «скандалы-интриги-расследования» очень многие знаменитости наотрез отказывались сотрудничать с НТВ. Но никогда не говори никогда. Хорошо, что у звезд бывает короткая память. Нынче в команде НТВ — и когда-то страшно обиженная на телеканал Анастасия Заворотнюк, и мэтры Сергей Шакуров, Алла Сурикова, Тигран Кеосаян. Алексей Кравченко, Дмитрий Дюжев, Михаил Задорнов, Алексей Кортнев и еще десятки других громких имен.

Гендиректор канала Алексей Земский, назначенный на эту должность год назад (до него 11 лет был Владимир Кулистиков), говорил красиво:

— Мы должны развлекать, информировать и давать пищу для ума. Как говорили раньше, просвещать аудиторию.

Хорошо бы. Но кое-что смущает. Например, верноподданнические шутки в адрес действующей власти. Вот такая, например: переделанная в рамках нового проекта «Киношоу» сценка из культового фильма про барона Мюнхгаузена в исполнении Олега Янковского — «Распорядок дня российского президента: с 6 утра плюет на санкции... С 8 до 10 утра — подвиг...» И другое в таком духе.

Ну а из премьер, которые призваны «информировать и давать пищу для ума», на НТВ запланированы:

«Экстрасенсы против детективов». Криминальное мистическое шоу с шаманками-гадалками и профессиональными сыщиками... Интересно, последним больше заняться нечем? Лучше б преступников ловили, и не в ТВ-шоу.

«Охота». Здесь следят за участниками. Пока представляется что-то типа «Дома 2» или «Большого брата» в более глобальных масштабах. Но пока не посмотришь — не поймешь, а премьера запланирована уже на ближайшую субботу.

«Киношоу». Более модернизированное, с учетом современных технологий, шоу «Один в один» — ну, или «Точь-в-точь», кому как больше нравится.

«Секрет на миллион» (проект уже стартовал в эфире). Знаменитости у всех на виду раскрывают свои тайны. Почти как у Юлии Меньшовой на соседней кнопке, но тут есть секреты более интимные, плюс у Меньшовой бесплатно — а здесь за деньги.

«Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном, о которой Sobesednik.ru уже писал: «запредельный» юмор.

«Герои нашего времени» — о героях из народа. Ведет Сергей Шакуров. Нечто похожее выходит на канале «ЧЕ» с Сергеем Селиным — «Рыцари дорог», только там о водителях и пешеходах. Впрочем, лишнее доброе шоу ТВ всё же не повредит.

На НТВ будет работать и Сергей Майоров — давно его не видели в кадре — с циклом программ-историй о знаменитостях «Однажды…». Формат также не новый.

Часть передач «из прежнего НТВ» остаются. Самые, по словам продюсеров, рейтинговые — это ток-шоу «Говорим и показываем», «Следствие вели», «Квартирный вопрос» и еще несколько.

Обещают много сериалов. Преобладают мистика либо криминал. Правда, пообещали более качественного и современного подхода — с новыми технологиями.

Выводы о том, сумеет ли НТВ впрыгнуть из старой скандальной шкуры в милую новую, наверное, можно будет сделать месяца через три, когда станет видно, что изменится по большому счету.