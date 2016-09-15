Песков и Мединский оценили фильм о Сноудене на премьере в Москве

В Москве состоялась премьера фильма Оливера Стоуна об агенте спецслужб США Эдварде Сноудене.

Как сообщает РИА «Новости», российскую премьеру одной из самых ожидаемых картин этой осени посетили многие именитые гости. В числе первых зрителей фильма «Сноуден», премьера которого состоялась в кинотеатре «Москва» вечером 13 сентября, оказались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и министр культуры Владимир Мединский. Также премьеру посетили телеведущий Дмитрий Дибров, заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев, певица Наталья Ионова (Глюкоза), певец Денис Клявер и другие звезды российского шоу-бизнеса.

Фильм об агенте спецслужб США Эдварде Сноудене на российской премьере представил адвокат экс-агента Анатолий Кучерена. Он рассказал зрителям о том, что съемки картины происходили в условиях строгой секретности, а также сообщил, что в русскую версию фильма были добавлены дополнительные четыре минуты, чем немало заинтриговал присутствующих.

«Нам пришлось шифроваться, придумывать кодовые слова. Мы старались меньше переписываться по интернету. Оливер часто приезжал, многие записи мы делали на листочках и потом их уничтожали», — рассказал адвокат.

Кучерена также сообщил, что стал первым зрителем фильма «Сноудена». Режиссер картины Оливер Стоун показал адвокату финальную версию фильма еще в феврале этого года.

Сам Эдвард Сноуден уже посмотрел фильм и назвал его максимально приближенным к реальности, при этом высоко оценив игру актера Джозефа Гордона-Левитта, которому доверили главную роль в картине. Ранее исполнитель роли бывшего агента АНБ даже прилетал в Москву, чтобы лично встретиться с прототипом своего персонажа.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков похвалил фильм и настоятельно порекомендовал его к просмотру жителям США и Европы.