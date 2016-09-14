Ольга Остроумова о театре Моссовета после Хомского: Наверное, будет драка

В беседе с Sobesednik.ru актриса Ольга Остроумова вспомнила Павла Хомского и рассказала о будущем Театра имени Моссовета.

14 сентября исполнилось девять дней со дня смерти художественного руководителя театра им. Моссовета Павла Хомского. Народная артистка России Ольга Остроумова не смогла попрощаться со своим учителем, — в день похорон находилась на сахалинском кинофестивале «Край света».

— Павел Осипович пришел к нам педагогом на второй курс ГИТИСа, будучи уже главным режиссером Театра юного зрителя (ТЮЗ), — вспоминает Ольга Михайловна. — Надо заметить, что театр этот гремел, замечательные спектакли там поставил Хомский: например, «Мой брат играет на кларнете», — первый мюзикл в нашей стране, или «Три мушкетера» и другие. И вот, когда я уже была на четвертом курсе, он меня позвал заменить в спектакле «Мужчина семнадцати лет» актрису Тамару Дегтяреву.

В этот период режиссер ставил спектакль в Риге и часто туда ездил. Помню, как незадолго до моего дебютного выхода, мне стало страшно: «Павел Осипович, куда вы едете? Как я без вас играть буду?» Он успокаивал: мол, постарается приехать на спектакль. Но я же понимала, что это из области фантастики — ради одного вечера прилететь в Москву?! Стою за кулисами, третий звонок звучит, очень волнуюсь. Вдруг открывается дверь и входит Павел Хомский. Я никогда этого не забуду — такая поддержка!

После института меня и еще нескольких человек Хомский взял к себе в ТЮЗ. Учителем Павел Осипович был потрясающим, он нас приучил к самостоятельной работе. А режиссерам всегда предоставлял возможность ставить свои спектакли. Юрий Еремин, например, тогда поставил «Как дела, молодой человек?», где я тоже играла. Был смешной случай: еду в троллейбусе и встречаю одну нашу актрису. Она кричит через весь салон: «У тебя что сегодня? "Молодой человек"?» — «Нет, — говорю, — "Мужчина"!» Конечно, пассажиры были в недоумении: о чем они говорят? (смеется)

После того, как Павел Осипович ушел из ТЮЗа, я перешла в театр на Малой Бронной к Анатолию Эфросу. И когда там случились катаклизмы, меня пригласили в Театр имени Моссовета. Там уже работал Хомский, и вот уже больше тридцати лет я в этой труппе. Первая роль там — Анфиса в спектакле Генриетты Яновской «Вдовий пароход».

Ольга Остроумова и Георгий Тараторкин Фото: Global Look Press

— А чем отличался Хомский от других режиссеров?

— Помню, когда он пришел к нам на курс, сказал: «Сыграйте что-нибудь». Мы показали сцену из «Нахлебника» Ивана Тургенева. Но Павел Осипович разгромил нас, начал с нами репетировать. Он — актерский режиссер, разрабатывает линию, строит для тебя такую чувственную и действенную дорожку, которая помогает тебе играть. При этом он всегда доверяет актеру. Год назад мы сыграли премьеру в постановке Хомского «Римская комедия» по пьесе Леонида Зорина. Спектакль идет с переаншлагами, пьеса, которую автор написал несколько десятилетий назад, оказалась актуальной. Павел Осипович, несмотря на свой 90-летний возраст, работал с такой самоотдачей! В этом для меня Хомский не изменился.

— Вы говорите о нем в настоящем времени...

— Мне еще сложно поверить в его уход. В день открытия сезона в нашем театре будет девять дней. Играем «Римскую комедию» в память о нем. Очень грустно. У нас были такие теплые отношения и с Павлом Осиповичем, и с его женой Наташей Киндиновой. Когда я улетала из Москвы накануне похорон, то передала цветы для него... В театре мне сказали, что на панихиде Наташа попросила написать на портрете его слова «Я — счастливый человек!» И это несмотря на то, что он прошел войну, много всякого было негатива... Но, думаю, он, действительно, был счастливым человеком. Прожил долгую интересную жизнь. Хомский был добрым человеком, абсолютно не интриганом каким-то. Мы очень-очень его любили, думаю, многие люди вспоминают Павла Осиповича добрым словом.

Ольга Остроумова и Кирилл Сафонов Фото: Global Look Press

— Ольга, как думаете, как сейчас будут развиваться события, кто возглавит ваш театр?

— Наверное, драка будет. Лакомый такой кусок: театр в центре Москвы, да еще и сад «Аквариум». Не хочу даже думать о плохом. Мне кажется, вполне нормально было бы назначить кого-то из учеников Павла Хомского. Например, уже маститого режиссера Юрий Еремина, который много ставил в нашем театре.

Но кто нас будет спрашивать?! Люди «сверху» назначат кого-то, а мы уже дальше посмотрим... Помню, когда я пришла в труппу — больше тридцати лет назад, — актриса Ирина Карташева сказала мне: «У нас такой интеллигентный театр». Действительно, тогда в других театрах спорили, ругались, а у нас было этакое «болотце». Хотя две анонимки на меня все-таки написали. Да и бог с ними. Но никаких интриг больше я не почувствовала. Знаете, недавно прочитала в книге про актрису Марию Бабанову, что она приходила в театр, играла спектакль и уходила. Так же и мне всегда некогда было участвовать в другой жизни, помимо сцены.

— В наступившем сезоне что нового ждать от актрисы Ольги Остроумовой?

— Сейчас так сложно что-либо говорить... Меня пригласили сыграть в спектакле «Месяц в деревне», но состоится ли?.. Честно признаюсь, мне надоело играть красавиц, «голубых героинь» — гораздо интересней сыграть какую-то мощную старуху. Я сама высказала идею поставить в театре спектакль «Я, бабушка, Илико и Илларион», где сыграла бабушку. Это было в тот период, когда, к сожалению, начались напряженные отношения между Россией и Грузией. Постановка получилась замечательная. К тому же мне и гримироваться там не надо было. (смеется) Играли спектакль два года, а потом, после смерти Саши Ленькова, сняли с репертуара. Поэтому теперь я жду очередную старуху.