Актер Сигал готов стать россиянином ради бизнеса на Сахалине

Американский актер Стивен Сигал задумался о получении российского гражданства после посещения Сахалина.

Как передает ТАСС, актер из Голливуда Стивен Сигал не исключил получения российского гражданства: «Я думаю, российское гражданство – где-то на горизонте. Я бы очень хотел несколько месяцев в году проводить со своими друзьями в России, с людьми, которые меня здесь любят и ждут».

Сигал объяснил, что задумался о российском гражданстве, так как ему понравилась богатая культура России. Кроме того, побывав на Сахалине, он подчеркнул, что ему нравится близость острова к Японии и потенциал для бизнеса, который есть в регионе.

Сигал прилетел на Сахалин на фестиваль «Край света». У него запланированы встречи с жителями острова и участие в показе фильма с его участием «Хороший человек».