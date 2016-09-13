Культура и ТВ
Источник: ТАСС
15:08, 13 Сентября 2016 Версия для печати

С Новеллой Матвеевой пришли проститься родные и коллеги поэтессы

13 сентября в московском Центральном доме литераторов (ЦДЛ) началась гражданская панихида по поэтессе Новелле Матвеевой.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 4 сентября ушла из жизни поэтесса и бард, драматург и литературовед Новелла Матвеева.

Корреспондент ТАСС сообщил, что церемония прощания с поэтессой проходит в Малом зале ЦДЛ, где собрались близкие поэтессы, её друзья и коллеги. Также проститься с бардом пришли поклонники её творчества.

Похороны Новеллы Матвеевой пройдут на Троекуровском кладбище.

Худик Ольга

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