С Новеллой Матвеевой пришли проститься родные и коллеги поэтессы

13 сентября в московском Центральном доме литераторов (ЦДЛ) началась гражданская панихида по поэтессе Новелле Матвеевой.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что 4 сентября ушла из жизни поэтесса и бард, драматург и литературовед Новелла Матвеева.

Корреспондент ТАСС сообщил, что церемония прощания с поэтессой проходит в Малом зале ЦДЛ, где собрались близкие поэтессы, её друзья и коллеги. Также проститься с бардом пришли поклонники её творчества.

Похороны Новеллы Матвеевой пройдут на Троекуровском кладбище.