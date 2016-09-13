Побьет ли Рафаэль в Музее Пушкина рекорд Серова?

За день до открытия выставки в Пушкинском музее билеты проданы на полмесяца вперед, узнал Sobesednik.ru.

В Москву из Италии почти на три месяца привезли 8 живописных и 3 графические работы великого мастера эпохи Возрождения. Это первый масштабный показ Рафаэля Санти в нашей стране. Открылась выставка 13 сентября, но продажа электронных билетов началась еще 5 августа. На вечерние часы и выходные они разлетелись как горячие пирожки. За день до открытия их не было уже почти на месяц вперед. Часть билетов можно купить в кассах. Но сколько времени придется провести в очереди?

К счастью, сентябрь – не морозный январь, когда народ выстаивал многочасовые очереди к Серову в ГТГ на Крымском. Да и Пушкинский, учтя прецедент, подстраховался. Время посещения (сеанс) по электронному билету (500 руб.) ограничат полутора часами. По бумажному в кассе (от 400 руб.) – 45 минутами. Сотрудники уверяют, что стоящих будут заблаговременно оповещать о лимите. Рядом с музеем появятся таблички с указанием сеансов.

– Около двух тысяч человек предположительно будут посещать выставку ежедневно, – говорят в пресс-службе ГМИИ.

Однако цифра эта весьма условна. Сверх лимитов пропустят зрителей, заранее купивших экскурсию. К слову, владельцы мобильных телефонов и планшетов могут загрузить рассказ о работах Рафаэля через приложение izi.travel. Цена аудиогида в музее составит 300 рублей.

– Лучше предварительно запланировать визит в музей и по возможности купить электронный билет – он дает право прохода вне очереди через служебный вход №5, а также следить за информацией в соцсетях и на нашем сайте, – советует представитель Пушкинского музея Евгения К­иселева.

А вот продление выставки, как это дважды случилось с Валентином Серовым, невозможно. Подписаны международные контракты: 11 декабря – последний день Рафаэля в России.