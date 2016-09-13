Ольга Сабурова: Прохор Шаляпин – сын телевизионного полка?

Sobesednik.ru попытался выяснить, зачем Андрей Малахов так часто приглашает в свое телешоу Прохора Шаляпина.

Андрей Малахов раз уже, наверное, в десятый за последние два года сделал героем «Пусть говорят» певца Прохора Шаляпина. Который если чем и известен, то точно не песнями.

Шаляпин – это такой телевизионный покемон. Только на экране и живет. Никто не знает, что он поет, чем занимается между эфирами. Зато о жизни Прохора народ знает все подробности. Певец не отчитывается перед невидимыми поклонниками, к которым постоянно апеллирует, разве что о пуках. Причем появляется исключительно у Малахова и исключительно на «Первом канале». Сколько часов федерального эфира потрачено на него! Может быть, Шаляпин – сын полка? Породили его в «Фабрике звезд» и продолжают вести по жизни?

Но почему он не выступает перед Хазановым в «Точь-в-точь»? Боится?

Почему не сидит в жюри «Голоса»? Гагариной же можно. Не потянет?

Почему мы не видим на «Первом» его сольных концертов? Эмин Агаларов и то на «России» залп дал.

Если Прохор на это все неспособен, то есть не может заинтересовать ничем, кроме высосанных из пальца скандалов, зачем нам продолжают его втюхивать? Он не Филипп Киркоров. И даже, извините, не Сергей Зверев.

Копенкина, Шаляпин, Калашникова – как пауки в банке вроде тех, что копошатся ради славы в «Доме-2»: серые, но амбициозные. И абсолютно бесталанные, раз до сих пор не заставили говорить о себе в связи с чем-то, кроме походов в «Пусть говорят».