Победа Кончаловского в Венеции: брат Михалкова "опустил" Россию?

Как относиться к «Серебряному льву» Андрея Кончаловского за фильм «Рай»? Об этом рассуждает обозреватель Sobesednik.ru.

Российский кинорежиссер Андрей Кончаловский на Венецианском фестивале получил почетный приз. Главную роль в фильме «Рай», действие которого происходит во время Второй мировой войны, исполнила жена режиссера Юлия Высоцкая. До этого такого же «Серебряного льва» Кончаловский увез домой за фильм «Белые ночи почтальона Тряпицына». Два почетных приза за три года – отличный результат.

Но как относиться к этому, безусловно, триумфу российского кино? Не далее как две недели назад брат Андрея Сергеевича, Никита Михалков (который с 2007 года не получал ничего за пределами России за свои фильмы, хотя много и дорого снимал) авторитетно заявил: оказывается, политика мешает нашим фильмам завоевывать международные награды. Заочные оппоненты выкатили ему в ответ целый ворох достижений – Звягинцева, Сокурова, мультипликатора Петрова – за последние несколько лет. Но аргументы разбились о безапелляционное продолжение михалковской цитаты: «Исключение (то есть получение приза. – Авт.) возможно лишь в том случае, если фильм будет опускать нашу страну».

Нет, мы, конечно, знали о некоторых идейных противоречиях между братьями, но чтобы до такой степени... Следуя логике Никиты Сергеевича, его брат получил награду международного фестиваля, потому что... «опустил» Россию?

Здесь характерна и реакция министра культуры Владимира Мединского. Обычно моментально отзывающийся в своем твиттере на успехи профильной области, он насчет успеха Кончаловского уже вторые сутки молчит. Последний пост, где министр упомянул о режиссере, датируется 30 августа – тем самым днем, когда Михалков выступил со своим пассажем об «опущенной России». Мединский дал ссылку на интервью Кончаловского «Новой» («Какие санкции? Отключите электричество, газ, горячую воду – во всей стране ничего не случится») и скупо прокомментировал: «Очень интересно».

До сих пор переваривает? Или вообще поздравлять не собирается?..