Максим Аверин: На пути актера разложены бомбочки...

Любимца женщин Максима Аверина Sobesednik.ru удалось расспросить о новом совместном ТВ-проекте с Анастасией Заворотнюк.

Телеканал НТВ решил внести свою лепту в празднование Года кино и запустил новый грандиозный проект «Киношоу», который даст возможность зрителям вспомнить старые советские шедевры кинематографа, легендарные российские картины, а также встретиться с любимыми артистами. Ведущими проекта стали Анастасия Заворотнюк и Максим Аверин.

«Приходится валять дурака»

– Максим, как вы сработались с Анастасией Заворотнюк?

– С такой чудесной, яркой, красивой девушкой, как Анастасия, невозможно не сработаться. Правда, мы с Анастасией существуем в разных пространствах студии. Она – в так называемом кинобуфете, где она встречается с интересными людьми из мира кино. Я отвечаю за другую часть программы, нахожусь в самом «вареве» шоу, где кипят эмоции во время конкурсных актерских поединков. Это и есть именно то, что я люблю, когда артист на твоих глазах перевоплощается, происходит волшебство. Здесь и сейчас. Наша профессия тем и отличается, что не нужно годами накапливать мастерство, как композитору и писателю, нужно в одно мгновение взлететь под купол цирка, упасть, разбиться, снова встать и идти в бой.

– За кем из коллег в «Киношоу» вам интересно наблюдать?

– За всеми. И на сцене, и в жюри – мои друзья. Там, где дружба, не может быть штиля, у нас постоянное итальянское существование. Мне приходится петь, танцевать и валять дурака вместе с участниками. За жюри тоже любопытно наблюдать, ведь в него, например, вошел Николай Лебедев, с которым мы прежде не были знакомы. На мой взгляд, помимо того, что он интересный режиссер, Николай еще и человек потрясающий. Мы существуем в диалоге – я же не ведущий, вы поймите, здесь просто используют мое обаяние, я не умею говорить: «Добрый вечер, следующий номер нашей программы такой-то...» Просто кино – моя атмосфера.

«И на сцене, и в жюри – мои друзья...» Фото: пресс-служба НТВ

«У меня нет выходных»

– Говорят, вы поразили продюсеров своим знанием нашего кинематографа. Откуда такая осведомленность?

– Все очень просто, в первую очередь я люблю кино бесконечно, всей душой, это вся моя жизнь, я родился в кинематографе, потому что мои родители познакомились на киностудии «Мосфильм», где, собственно, прошло мое детство и последние 40 лет проходит моя жизнь. Я глубоко убежден, что люди, которые не знают своей истории, не имеют будущего. Где учиться? Только на прекрасном кинематографе, наши предшественники были первопроходцами, создавали шедевры методом проб и ошибок, у них не было цифрового телевидения, пленка была на вес золота, но они не боялись пробовать. Нужно изучать их картины, где каждый кадр является произведением искусства, читать рукописи, дневники и воспоминания Андрея Тарковского, Михаила Ромма, Людмилы Гурченко. Есть замечательная книга Ролана Быкова «Я побит – начну сначала!» Все это помогает мне работать в моей актерской профессии.

– День кино 27 августа отмечали?

– Конечно! Мне так странно, когда говорят: «2016-й – Год кино!» Мы из тех людей, для кого это не год, а вся жизнь. 17 лет я работаю в театре, у меня нет выходных... Я же из службы быта, обеспечиваю досуг граждан, в то время, когда вы отдыхаете, я работаю. Поэтому я себя уговорил, что работа – это праздник, который всегда со мной.

– Летом хоть в море окунулись?

– Когда я был на гастролях, окунался. Я не в том возрасте, чтобы отдыхать раз в год, сегодня отпишу программу, завтра у меня съемки в «Склифософском», а затем в 4 утра я улечу, но куда – не скажу!