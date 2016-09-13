Культура и ТВ
Источник: Life
14:45, 13 Сентября 2016 Версия для печати

Композитора Людмилу Лядову экстренно доставили в неврологию

13 сентября артистку РСФСР и композитора Людмилу Лядову доставили в отделение неврологии в одной из клиник Подмосковья.

Лядову госпитализировали с транзиторной ишемической атакой. Согласно данным Life, артистке стало плохо на даче, у неё появилось сильное головокружение и тошнота. В оперативном порядке к ней приехала карета скорой помощи. Медперсонал настоял на экстренной госпитализации.

В настоящий момент композитора поместили в отделение неврологии, врачи проводят детальное обследование для уточнения диагноза.

Людмила Лядова — заслуженный деятель искусств Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) и народная артистка РСФСР, певица и пианистка. Является лауреатом Всесоюзных и международных фестивалей и конкурсов.

Самыми популярными песнями Лядовой являются песни «Старый марш», «Чудо-песенка», «Ай-люли» и другие. На её музыкальные композиции поставили балетные номера «Испанский танец», «Слепая девушка» и «Негритянские куклы»

Худик Ольга

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