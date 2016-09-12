Музей Раневской задавила тумба?

Sobesednik.ru выяснил, что случилось с музеем Фаины Раневской в Таганроге.

Фаина Георгиевна с гордостью вспоминала, что лечила зубы у племянника Антона Павловича: «Мама знала многих, с кем он был знаком... Я бегала к домику, где он родился, и читала там книги...» Но если Чехов для Таганрога – «наше всё», то Раневская – вторым планом. В эпизоде. Говорят, именно 150-летие писателя, на которое были брошены все средства, помешало открытию дома-музея актрисы. Но с тех пор минуло шесть лет!..

– Идет работа по передаче собственности из муниципальной в областную, – объяснила зам. начальника управления культуры Таганрога Марианна Григорян. – Сроки назвать не могу. Но мы подготовили большой блок мероприятий, в том числе у дома актрисы. Так что без юбилея Раневской горожане не остались.

– По телефону комментариев не даем, – отрезал начальник отдела управления музеями, библиотеками и культурно-досуговыми учреждениями минкультуры Ростовской области Александр Доманов. – Приезжайте – все расскажем. Такая установка начальства. Можете написать официальное письмо на имя министра.

Фаина Раневская Фото: Global Look Press

И только в музейном комплексе, куда должен вой­ти дом Раневской, готовы обсуждать проблему. Предметы из ее московской квартиры экспонируются в Таганрогском литературном и историко-архитектурном музее-заповеднике. Выставить таганрогские мемории пока невозможно.

– Официально о передаче имущества меня не уведомляли, но все знают, что это вот-вот случится, – прокомментировал ситуацию директор комплекса Станислав Дробный. – Первую из десяти квартир (в советское время здесь были коммуналки) местный предприниматель выкупил и подарил городу лет девять назад. Сейчас осталась одна неприватизированная, непригодная для жилья (на здании трещины, чердак течет). Но владельцы никак не хотят с ней расстаться... Фельдманы занимали оба этажа – дом построил папаша Гирш Хаимович, бизнесмен, акционер кожевенного завода. Как шутила Фаина Георгиевна, «я родилась в семье бедного нефтепромышленника». Считается, что произошло это в 1896-м, а по метрической книге синагоги, где Гирш Фельдман был старостой, – годом раньше. Так что 120-летие мы уже отметили в 2015-м, установив посвященную Раневской театральную тумбу – копию тех шести, что сохранились в Таганроге с ХIХ века. В этом году подготовили новое оформление – «Опять 120!» Воля хотя бы одного властного человека – и музей был бы уже открыт. Я живу рядом – сажаю и поливаю цветы, слежу за тумбой. И вижу, как много людей интересуются домом актрисы. В который нельзя войти...