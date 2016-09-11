Культура и ТВ
Источник: ТАСС
12:21, 11 Сентября 2016 Версия для печати

Создатель мультфильма "Жил-был пес" умер после болезни сосудов

Советский мультипликатор Эдуард Назаров скончался на 75-м году жизни.

О смерти известного советского мультипликатора, режиссера и художника Эдуарда Назарова агентству ТАСС в воскресенье, 11 сентября, рассказали в пресс-службе Международного фестиваля «Крок», президентом которого был покойный режиссер.

По словам организаторов фестиваля, причиной смерти Назарова стала болезнь.

«Он давно болел, были проблемы с сосудами», – сообщили в пресс-службе.

Информация о том, когда состоится прощание с режиссером, пока уточняется.

Российским зрителям Эдуард Назаров известен по таким работам, как «Жил-был пес», «Приключения муравья», «Про Сидорова Вову». Также он принимал участие в создании мультфильмов «Винни-Пух», «Остров» и многих других анимационных лент, где выступал в качестве художника-постановщика.

Вместе с режиссером Юрием Норштейном Назаров участвовал в проекте Юрия Красного по созданию мультфильма на основе рисунков детей-инвалидов. После смерти Александра Татарского в августе 2007 года Назаров возглавил анимационную студию «Пилот».

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