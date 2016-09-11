Снаружи – ранчо, внутри – музей. Репортаж из уникального дома Максима Леонидова

Sobesednik.ru побывал в гостях у актера и музыканта Максима Леонидова.

Снаружи – ранчо, внутри – настоящий музей. А вместе – уникальный дом в пригороде Петербурга. Оригинальные сувениры со всего мира, подарки друзей и даже рояль великого советского композитора Василия Соловьева-Седого... «Здесь нет случайных вещей», – улыбаясь, начинает экскурсию Максим Леонидов.

Строительство дома началось 16 лет назад на месте песчаного карьера. Певцу пришлось досыпать землю, сажать деревья и кусты, делать альпийские горки.

– Первым делом закрыл боярышником соседский забор из белого кирпича, – вспоминает музыкант. – Потом купил ели, устроил газоны. Продумывал все сам, без ландшафтных дизайнеров. А вот дом проектировал замечательный архитектор Александр Чистяков – мне его друзья посоветовали, и мы вместе придумывали, как будет выглядеть будущее жилье. Я хотел ранчо – одноэтажный, раскинувшийся вширь дом. Высокие коттеджи мне не нравятся. Да и архитектор подтвердил, что они похожи на стаканы. Водку пить хорошо, а для жизни неудобны. К тому же я терпеть не могу лестницы. Что получилось, вы видите: в центре – стометровая гостиная с кухней. В левом крыле – две детские, наша с женой спальня и два санузла. В правом – гардеробная, кладовки, баня с душевой, гостевая комната, мой кабинет. По-моему, и красиво, и комфортно.

Идол от Урганта

Семья Леонидовых – Максим, его жена, актриса Александра Камчатова, и дети Лёня и Маша – живет здесь круглый год. Школа рядом, тут же – необходимые кружки. Сын занимается музыкой и каратэ, дочь серьезно изу­чает английский в творческой студии. Свежий воздух – по умолчанию. Что еще нужно для счастья?

Ретро-«Волга» вполне уместна на таком ранчо Фото: Sobesednik.ru

– А как оформляли интерьер?

– Проще всего было бы накупить испанской или итальянской мебели, как поступают некоторые новоселы. Но такие дома обычно похожи на офисы или на гостиничные номера. Ни дыхания, ни жизни… Я пошел другим путем – приобретал мебель старинную или искусственно состаренную, псевдодеревенскую, чтобы дом был наполнен историей. Многое привезено из поездок, подарено дорогими мне людьми.

Четыре пары башмаков – две взрослые и две детские – куплены в сельском магазинчике в Нидерландах. Продавец лично в присутствии Максима очищал их от соломы и куриного помета. Музыкант вернулся с ретро­обувью домой и повесил на стену – получилось симпатично. Тут же – лошадиный хомут с бубенцами, придающий дому сельский колорит Западной Европы.

В доме Леонидова только успевай головой по сторонам крутить. Деревянную фигурку идола, отлично вписавшуюся в стиль ранчо, подарил Андрей Ургант. Тут же – буддистские маски из разных стран, божество Ганеша из индии – там, когда храм рушится, многие предметы его убранства раздают на сувениры. Дореволюционный, с гербом Российской империи, кирпич – презент актера Андрея Носкова, коллекционера старого стройматериала. Курительную трубку Максим купил сам на развале в Шанхае... И вдруг совсем неожиданно – знакомое лицо на двери кладовой. Сувенирный портрет Владимира Путина, расписанный под хохлому.

– В 1990-е такие поделки активно продавали на Московском вокзале в Петербурге, – объясняет хозяин. – Не смог пройти мимо, правда...

Икона от Гребенщикова

Впрочем, на почетном месте в доме музыканта – конечно, рояль. Бесценный подарок близкого друга Василия – внука прославленного композитора Соловьева-Седого. Инструмент отреставрирован, в рабочем состоянии. Случается, Максим даже играет на нем.

На картине от Алексея Кортнева – жизнерадостная бабушка едет на корове и поет песню. Мини-коллекция клоунов – от Андрея Урганта. Другой его подарок – в рабочем кабинете Максима. Это старинная кровать, которая много лет стояла в разобранном виде за дверью в квартире народной артистки Нины Ургант – мамы Андрея. В той самой, где бывали Владимир Высоцкий, Андрей Миронов, Павел Луспекаев...

Дом одноэтажный, раскинувшийся вширь Фото: Sobesednik.ru

– Когда Андрей и Ваня Урганты несколько лет назад перево­зили Нину Николаевну в новую квартиру, старая кровать оказалась без надобности, – делится Максим. – Андрей, зная мою любовь к деревенским вещицам, презентовал ее мне. И я иногда сплю на ней, когда засижусь в кабинете за полночь. А вот еще историческая вещица. В середине 90-х я вернулся в Петербург из Израиля. Снимал квартиру в Дегтярном переулке. Как-то зашел Борис Гребенщиков. А в руках – икона Николая Чудотворца. Вот это подарок! Святой проделал со мной большой путь – от съемных квартир до этого ранчо.

– Наверное, и с работой помогает?

– Безусловно. С Андреем Носковым и моей женой Александрой играем спектакль «Отпетые мошенники». В феврале компания «Театральный дом» готовит драматическую постановку «Я ненавижу Гамлета», где у меня главная роль. В концерте-ревю «Звездная пыль» исполняю американские и советские песни середины прошлого столетия. На зиму запланированы два юбилейных концерта – в следующем году отмечаю 55-летие. Скоро выйдет на экраны фильм Ивана Мережко «Найти мужа Дарье Климовой» – лирическая комедия о жизни музыкантов с моими песнями, где мы с Николаем Фоменко играем главных героев. Словом, работы хватает. Что такое творческий кризис, не знаю.