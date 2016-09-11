Фанаты Пелевина скорбят о его смерти после выхода новой книги

Поклонники творчества писателя Виктора Пелевина сообщили о его смерти в Германии.

Сообщение о кончине писателя появилось в крупнейшем русскоязычном фанатском сообществе Пелевина в Facebook.

«Друзья, поклонники, сегодня получили печальную весть из Германии: Виктор Олегович скончался минувшей ночью во время спиритического сеанса... Похороны послезавтра в Гельзенкирхене», — сказано в записи сообщества.

Однако большинство поклонников писателя в комментариях к данному посту усомнились в его правдивости. Многие увидели в известии о смерти писателя попытку привлечь внимание общественности к персоне Пелевина.

Один из интернет-пользователей отметил, что в настоящее время Пелевин находится не в Германии, а на книжной выставке в другой стране, где должна пройти презентация его новой книги «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами», которая вышла в свет 8 сентября.

Большинству читателей Виктор Пелевин известен по таким произведениям как «Омон Ра», «Чапаев и Пустота», «Generation "П"» и «Empire V». Пелевин является лауреатом многочисленных литературных премий, в числе которых «Малый Букер» и «Национальный бестселлер».