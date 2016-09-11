До смерти актрису Ефремову могло довести желание похудеть

Сердечный приступ у умершей звезды телесериалов Ирины Ефремовой мог произойти из-за частых пластических операций

Сердечный приступ у умершей звезды телесериалов Ирины Ефремовой мог произойти из-за частых пластических операций.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Москве нашли мертвой известную российскую актрису Ирину Ефремову. Ефремова прославилась, сыграв в телесериалах «Две судьбы», «Полосатое лето», «Женские истории» и многих других.

Как передает ТАСС, предварительной причиной смерти актрисы считают сердечный приступ. При этом криминальная составляющая в смерти актрисы исключается.

По данным газеты «Комсомольская правда», в последнее время перед смертью Ефремова часто делала пластические операции, пытаясь похудеть. Не исключено, что это могло подорвать здоровье актрисы.

Ефремова умерла в возрасте 52 лет. Информации о том, когда и где пройдут ее похороны, пока нет.