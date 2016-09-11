Алексей Баталов: Дела плохи, но перед врачами притворяюсь

Великий артист Алексей Баталов рассказал Sobesednik.ru о своем здоровье и близких.

Народный артист СССР, герой фильмов «Москва слезам не верит», «Летят журавли», «Звезда пленительного счастья», «Бег» 87-летний Алексей Владимирович Баталов уже 10 лет не снимается в кино и редко выходит на улицу. Несмотря на свой возраст, он не любит обращаться к врачам и уверен, что здоров, правда, подводят силы.

ртист признался, что скучает по ВГИКу (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова), там он еще числится художественным руководителем актерского факультета, однако здоровье ему не позволяет приезжать к студентам.

– Давно уже там не был – нет сил, – признается нам в телефонном разговоре легендарный актер. – Если нужно решить какие-то вопросы, обычно это делаю по телефону или ко мне домой приезжают. Иногда хочется снова прийти в аудиторию к студентам, вновь ощутить эту неповторимую атмосферу молодости. С молодежью очень интересно работать.

Баталов и сейчас не сидит без дела.

– Интересуюсь тем, что творится в мире, и смотрю канал «Культура». Последнее, что меня, так сказать, задело за живое – Олимпиада в Бразилии. Очень переживал за наших гимнасток и синхронисток. Они большие трудяги, очень целеустремленные, у них виден в глазах спортивный огонь. К сожалению, сейчас практически нечего смотреть по телевизору, кроме информационных программ. Когда вижу фильмы со своим участием, то, не скрою, приятно. Знаете, я очень самокритичный человек. Иногда думаю, что некоторые сцены можно было бы по-другому сыграть. Но, видимо, на тот момент и с тем опытом надо было именно так. Но когда идут картины, где снимались мои друзья, то на душе становится светло. К сожалению, многих из них уже нет. Я благодарен судьбе, что она свела меня с такими людьми, как Кирилл Лавров, Михаил Ульянов, Иннокентий Смоктуновский... Иногда Владимир Михайлович Зельдин приглашает на мероприятия, но я практически их не могу посещать, так как уже нет былых сил. Он большой молодец, что в свой 101 год выходит на сцену. Моя младшая дочь Маша (дочь от второго брака актера с цирковой артисткой Гитаной Леонтенко, сценарист, окончила ВГИК, написала сценарий для фильма «Дом на Английской набережной», болеет детским церебральным параличом с рождения. – Авт.) чаще бывает на всяких концертах и спектаклях. Кстати, она недавно выпустила книгу для детей «Затерянные сказки». Замечательные тексты, наполненные добром и любовью, чего так не хватает нам в современном мире.

Мы поинтересовались у звезды, общается ли он со своей дочерью от первого брака с Ириной Ротовой – Надеждой.

– Надя работает переводчиком. С ней иногда перезваниваемся. У нее же есть еще дочка Катя (по образованию экономист. – Авт.), которая несколько лет назад родила Свету. Но я их почему-то никогда не видел, у них своя жизнь. Значит, так нужно. Знаете, я благодарен Богу за то, что Он мне дал.

Алексей Владимирович признался, что не любит обращаться к врачам.

– Несмотря на то, что сил уже немного и надо бы все-таки прислушаться к медицине, все равно до последнего делаю вид, что у меня ничего не болит и все хорошо, – пытается держаться народный артист. – Когда приезжают врачи, то иногда притворяюсь (смеется). Ведь я же актер и должен быть всегда в хорошем настроении. Со зрением, конечно, у меня уже дела совсем плохи. Тоже возрастные изменения, поэтому книги и газеты мне читают. До сих пор приходит много писем, поздравлений от поклонников со всех уголков страны. Я не брошен, мне постоянно звонят мои ученики. И если что-то будет нужно, то друзья всегда поддержат, в том числе и Никита Михалков, с которым мы дружим долгие годы. Поэтому мне грех жаловаться, есть к кому обратиться за помощью.