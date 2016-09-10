Звезду телесериалов Ирину Ефремову нашли мертвой в Москве

10 сентября в квартире в центре Москвы полиция обнаружила тело 53-летней актрисы Ирины Ефремовой.

Происшествие случилось на Зоологической улице в Пресненском районе Центрального округа Москвы, сообщает Life.

«Муж не смог попасть в квартиру на Зоологической улице, вызвал сотрудников полиции, спасателей и медиков. Вскрыли двери, и нашли её мёртвой», — рассказал источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительным данным полиции, причиной смерти актрисы могла стать острая сердечная недостаточность. В настоящее время тело актрисы направлено на экспертизу для точного выявления причины смерти.

Ирина Ефремова известна зрителям по многим российским сериалам. В частности, Ефремова принимала участие в съёмках сериалов «Женские истории», «Квартирный вопрос», «Две судьбы», «Прорыв» и многих других.