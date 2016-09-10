Яна Троянова о сериале "Ольга": Играю саму себя – дочь алкоголика с кучей проблем

На ТНТ начался показ сериала про мать-одиночку Ольгу, которая воспитывает двух детей от разных браков, заботится об

отце-алкоголике, пытается наладить личную жизнь и мечтает об отдыхе в Турции.

«Рыбы сказали ему: «Смирнов, не пей!»

Роль Ольги досталась одной из самых самобытных и ярких российских актрис – 43-летней Яне Трояновой, известной по фильмам своего мужа – драматурга и режиссера Василия Сигарева «Волчок», «Жить», «Страна О3», а также по фильму «Кококо» Авдотьи Смирновой. За «Волчка» и «Кококо» Яна была отмечена призами «За лучшую женскую роль» на самом престижном российском кинофестивале «Кинотавр».

«Ольга» – первый сериал в фильмографии Трояновой, она всегда считала себя актрисой авторского кино и отказывалась от долгоиграющих телеисторий. Яна закончила сниматься в «Стране О3». У нее в этот момент сильно болела мама, которая ее вдруг спросила: «Яна, а почему ты практически не работаешь?» И Яна, которая никогда с мамой не соглашалась, задумалась.

– У меня было много предложений, но я всегда их отвергала, мне не нравились практически все российские сериалы, за редким исключением. А тут меня героиня зацепила, я ее сердцем почувствовала. Ольга – моя тема, так как моя мама – мать-одиночка, отец – алкоголик, которого я в 15 лет в первый раз нашла в трезвом виде, потому что однажды рыбы в аквариуме ему сказали: «Смирнов, не пей!» Сестра у меня тоже младше на 10 лет, ее тоже зовут Лена, но она – не гулящая, архитектор. Когда я была подростком, я пела в группе, но ушла, потому что поняла, что никогда не стану Аллой Пугачевой. Это моя страна, мои соседи, друзья, родители, моя героиня, – откровенно рассказала Яна.

«В «Ёлках» неясно,

где смеяться»

Посмотрев четыре серии проекта «Ольга», хотелось еще и еще – все герои как на подбор живые, узнаваемые, смешные.

Актер Василий Кортуков блестяще сыграл отца Ольги – алкоголика и школьного физрука Юргена (Юрия Геннадьевича).

– Смешно то, что узнаваемо, очень полезно порой посмеяться над самим собой. Вот я смотрела типа народную комедию «Ёлки», но не понимала, где смеяться, я там не узнаю ни одну ситуацию. А здесь я узнаю всё, мне ужасно смешно смотреть на отца-алкоголика. Алкоголизм – смертельное заболевание, но это невероятно весело, я ржала до колик, глядя на Василия Кортукова, – призналась Яна.

Яна Троянова – не мать-одиночка, у нее есть любящий муж, который снимает ее в главных ролях. В новогодней комедии «Страна О3» Яна сыграла роль простой уральской, немного заторможенной продавщицы Лены Шабадиновой, которая все время молчит. Ольга Терентьева, как и Яна, из тех, кому палец в рот не клади.

– Я не умею спокойно разговаривать, у меня изначально очень агрессивная уральская подача, я, как шаровая молния, люблю поорать лишний раз, меня нужно ограничивать, чтобы я съемочную площадку не разнесла в щепки. Хотя я, может, и добрый человек, мне пришлось себя ломать, продюсеры просили меня быть помягче, и в итоге мы нашли компромисс, – говорит Яна.

Забавно, но именно в Яне Трояновой зрители видят образ России, кого бы она ни играла – проститутку, наркоманку или мать.

По словам Яны, ее так и называют: «Вот наша родина-мать».

– Мы хотели рассказать историю про женщину и про ее семью, – говорит один из создателей телепроекта Артем Логинов. – Неполную семью с большим количеством проблем. Нам показалось, что это очень по-русски, когда есть женщина, на которой все держится. Мы очень рады, что у нас появилась Яна Троянова, которая стала соавтором этой истории. Она очень многое привнесла от себя. Яна, как камертон. Ее органика, ее представления о мире дали нам ту нужную ноту, которая звучит в этом сериале.