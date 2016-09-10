Дух Гурченко тревожит соседей

Российские охотники за привидениями попытались обнаружить призрак Людмилы Гурченко, узнал Sobesednik.ru.

В России появилось ноу-хау – покупать квартиры с нечистью. На одном из самых известных сайтов по продаже недвижимости теперь даже есть список домов, в которых разбойничают барабашки, домовые и полтергейсты. Оказывается, жить с привидением в последнее время стало модно. Судя по карте, выложенной на сайте недвижимости, квартиры с барабашками и полтергейстами есть почти в каждом районе Москвы.

– Все предложения, которые выложены в интернете, конечно, нужно проверять, – считает координатор Передвижной лаборатории неопознанного Илья Саглиани. – Я не исключаю, что это в первую очередь маркетинговый ход. Тема паранормального очень популярна в нашей стране и вообще в мире.

Квартиры с темными силами обычно не застаиваются. Чаще всего жилье с неопознанными объектами интересует богатых людей. Миллионерам, которые утратили интерес к жизни, хочется разнообразия, переночевать вместе с разбушевавшимся домовым и на себе испытать его воздействие.

– На самом деле людей, которые хотят жить с потусторонними силами, действительно немало, – продолжает Саглиани. – Но многие нечисти боятся как огня! К нам часто обращаются за помощью люди. Бывает, что после смерти хозяина в стенах квартиры продолжает обитать его дух. Такие же истории и с барабашкой. Порой он очень агрессивно реагирует на людей, которые живут в квартире. Недавно нас вызывала женщина, которая во сне чувствовала, что ее кто-то душит. Она говорит, что в тот момент не могла пошевелить даже пальцем. И действительно: мы зафиксировали там активность. Если бы женщина решила эту квартиру продать, неплохо бы заработала.

Илья Саглиани Фото: архив редакции

Нечисть в Лаборатории неопознанного фиксируют с помощью специальных аппаратов. Получается не всегда: из сотни вызовов только пятнадцать оказываются правдивыми. Остальные из области фантастики.

– Бывает, что людям просто интересно узнать, как работает наша лаборатория, – продолжает Саглиани. – Но иногда мы и правда фиксируем паранормальную активность. Три месяца назад на Лыткаринской трассе видеорегистратор зафиксировал призрак невесты. Мы вместе со специалистами выезжали на место, где это произошло. Работали целую ночь, и действительно магнитометр зафиксировал большие всплески. Оказалось, на том месте в начале 2000-х годов разбился свадебный кортеж. Теперь дух этой невесты обитает там. Она считается хранителем этого места, поэтому водителям там нужно очень аккуратно ездить и соблюдать все правила дорожного движения.

Некоторое время назад сотрудники Лаборатории неопознанного искали дух Людмилы Гурченко. Поговаривали, что актриса после смерти регулярно приходит в свою квартиру в центре Москвы и дает о себе знать соседям.

– Нам прислали фотографию, где на лестничной клетке зафиксирован объект, похожий на Людмилу Марковну, – говорит Саглиани. – Мы выезжали на место, но никакой паранормальной активности не зафиксировали. Хотя в связи с тем, что Чистые пруды – это мистическое место само по себе, нет никаких сомнений, что фотография была подлинной.

Илья советует: если в вашем доме начал хозяйничать полтергейст, а вы квартиру продавать не планируете, нужно срочно принимать меры. В первую очередь сделать обряд подношения. Процедура нехитрая, но очень действенная.

– Поставьте на ночь на стол конфеты, а в блюдце налейте молоко, – советует Илья. – Домовой будет рад вкусностям и не станет агрессивно влиять на хозяев. Тогда в доме всегда будет положительная аура.