Подруга увезла Козловского во Владивосток

Возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева решила познакомить его со своей родней во Владивостоке, узнал Sobesednik.ru.

Данила Козловский уехал со своей любимой девушкой Ольгой Зуевой в ее родной город Владивосток, где они планируют пробыть целый месяц. Но не только для того, чтобы познакомиться с родственниками Ольги, но и чтобы вместе снять дебютный фильм «На районе», в котором Зуева выступает в трех ипостасях – автора сценария, режиссера и исполнительницы одной из главных ролей. Данила тоже исполнит главную роль, а кроме того, он решил стать продюсером ленты. Также проект поддержали продюсеры Рубен Дишдишян и Сергей Бобза.

Герои – Вова и его лучший друг по прозвищу Киса (Илья Маланин – «Озабоченные», «Неуловимые»), не найдя себе толкового пристанища в жизни, работают на городского криминального авторитета. Они выполняют для него разные поручения – разбираются с конкурентами и незадачливыми должниками, а также шпионят за девушкой босса. В какой-то момент Вова решает вырваться из криминального мира, в то время как Киса начинает находить в своей работе все новые и новые плюсы. Однажды Вова отказывается выполнять очередное задание...

Проект был поддержан Министерством культуры.

Ольга Зуева Фото: пресс-служба кинокомпании «Марс-Медиа»

– Сценарий написан с очень пацанским, мужским драйвом. «На районе» – история о преступлении, наказании, дружбе, любви, об ошибках, становлении, стремлении стать личностью. Но для меня принципиально, что написана она не морализаторским, поучительным языком, а очень хлестко, с большим юмором и человеком, знающим тему. То, что автор – девушка, дает всему этому пацанскому материалу особую интонацию, которая делает для меня эту историю абсолютно уникальной, – говорит Данила Козловский.

Откуда Ольга Зуева так глубоко знакома с криминальным миром Владивостока, остается только догадываться. Часто дебютные фильмы снимают по сюжетам из собственной жизни. Может быть, в юности Ольга была девушкой криминального босса?

Об Ольге Зуевой известно, что в родном Владивостоке она однажды пришла на кастинг моделей и сразу получила приглашение. Девушка бросила Дальневосточный федеральный университет, где училась на факультете туризма, и уехала в Европу, а затем в Америку. В Нью-Йорке Зуева поступила на актерский факультет, затем получила образование в нью-йоркской The New School как сценарист и режиссер. Ольга снялась в небольших ролях в фильмах «Солт» и «Любовь – странная штука», а также в сериале «Оранжевый – хит сезона». Первую главную роль сыграла в короткометражном фильме Анны Меликян «Такое настроение, адажио Баха и небольшой фрагмент из жизни девушки Лены». В фильме ее одинокая героиня мечтает о любви и бурном сексе, так что актрисе пришлось сняться обнаженной в довольно смелой постельной сцене с Максимом Матвеевым.

В России Ольга отучилась в летней киноакадемии Никиты Михалкова, где сняла свой первый короткометражный фильм «Без пяти минут завтра».